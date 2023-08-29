"Є запит на соціальну справедливість": як виглядатиме посилення мобілізації, — Генштаб

Представники військкоматів повідомили, що ще не отримали вказівок пришвидшити призов, але очікують на них. У ЗСУ пояснили, що для додаткового набору військовозобов’язаних зміни закону не потрібні.

Президент України Володимир Зеленський поділився, що військові звертались до нього з проханням мобілізувати більше людей. Як ймовірно проходитиме посилення мобілізації у коментарі "ТСН" пояснили представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та Генерального штабу ЗСУ.

Зі слів неназваних джерел, цілком можливо, що повістки активніше видаватимуть на робочих місцях. Водночас речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов пояснив, що збільшення вікового порогу та призов багатодітних батьків малоймовірні.

"Жодних змін у законодавстві не анонсували. Наприклад, про те, що будуть мобілізовувати багатодітних батьків. Мобілізаційний потенціал нашої країни чималий", — підкреслив він.

Селезньов зазначив, що основна проблема полягає у тому, що фактично мобілізацію проводять військкомати. Ці заходи мала здійснювати держава, але відповідальними за призов стали Збройні сили.

Окрім того, речник назвав "недосконалими" реєстри ЗСУ. Він сказав, що питання надання ТЦК доступу до баз виборців, а також реєстрів державних служб та міністерств досі обговорюється. В такому разі до обліку потраплять усі українці віком 18-60 років, які відповідають нормам закону про мобілізацію.

"На жаль, це питання досі не вирішене, але мобілізаційний потенціал України ще дозволяє проводити донабір без змін до законодавства", — пояснив Селезньов.

На думку військового, в українському уряді відбудеться трансформація: посадовці усвідомлять, що мобілізація — не винятково справа ЗСУ.

"Цим має займатися вся держава разом з урядом, який має забезпечувати, зокрема, й належним чином організоване оповіщення громадян. Є запит на соціальну справедливість", — наголосив представник Генштабу.

З його слів, частина захисників була мобілізована у 2014-2016 роках та після повномасштабного вторгнення РФ повернулася до лав ЗСУ. Однак хтось проігнорував повістки тоді й нині.

"Тому має бути приведений до ладу облік, щоб не було винятків", — підсумував Селезньов.

Посилення мобілізації: де активніше видаватимуть повістки?

Джерела у ТЦК розповіли, що ще не отримували письмових вказівок посилити проведення мобілізації. Однак у військкоматах не виключають, що це станеться найближчим часом.

"Поки що єдиним напрямком, де можливе посилення, можна вважати оповіщення на підприємствах, на робочих місцях військовозобов’язаних. Інші напрямки, на наш погляд, були посилені після повномасштабного вторгнення", — зазначив один з неназваних співрозмовників.

Нагадаємо, 23 серпня президента Володимира Зеленського запитали, чи дійсно "служитимуть всі". Він відповів, що отримував прохання від військових щодо посилення мобілізації в Україні.

Нещодавно у ЗМІ з посиланням на юристку Оксану Доготер пояснили, що зміниться після надання ТЦК доступу до держреєстрів. Експертка переконана, що зміни полегшать життя усім українцям окрім ухилянтів.