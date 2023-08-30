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Вибухи в 6 областях РФ і Криму: росіяни заявили про масштабну атаку БПЛА (фото, відео)

Анастасiя Андрусяк
Фото: Скриншот | Місце "прильоту" в Брянську

Вибухи пролунали в Московській, Рязанській, Калузькій, Орловській, Брянській і Псковській областях Росії. Окупанти також заявили про атаку дронів по Севастопольській бухті.

У ніч на 30 серпня в низці регіонів Російської Федерації та на території тимчасово окупованого Кримського півострова пролунали вибухи. Фокус зібрав подробиці масштабної атаки.

Московська область

Міністерство оборони Російської Федерації повідомило, що вночі над територією Рузського району Московської області було перехоплено "БПЛА літакового типу".

Про атаку також написав мер російської столиці Сергій Собянін. Він підтвердив, що в Рузькому районі було знищено один дрон, який рухався в напрямку Москви. За словами міського голови, обійшлося без жертв і руйнувань.

"Сьогодні вночі було зроблено спробу масової атаки безпілотників у Центральному федеральному окрузі", — заявив Собянін.

Telegram-канал Astra повідомив, що в московських аеропортах Шереметьєво, Домодєдово і Внуково знову ввели режим "Килим".

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Рязанська область

У Міноборони РФ заявили, що в Рязанській області було нібито припинено спробу атаки БПЛА. За даними відомства, безпілотник був знищений черговими засобами протиповітряної оборони.

Інформацію про вибух у Рязані підтвердили в РИА Новости. Видання також опублікувало відповідне відео.

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Через кілька годин у Міноборони РФ заявили про перехоплення ще одного дрона в Рязанській області.

Калузька область

За інформацією Міноборони РФ, на території Калузької області черговими засобами ППО було знищено один безпілотний літальний апарат. ЗМІ та місцева влада не коментували подію.

Орловська область

За даними російського оборонного відомства, над територією Орловської області було збито один безпілотник.

Зі свого боку губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що в регіоні було знищено два дрони. За його словами, жертв і руйнувань немає.

Момент вибуху в Орловській області опублікував Telegram-канал Astra.

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Брянська область

Міноборони РФ повідомило, що над територією Брянської області збито три БПЛА.

Аналогічну заяву опублікував губернатор Брянської області Олександр Богомаз. Чиновник також додав, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Telegram-канал Mash повідомив, що один зі збитих над Брянськом дронів упав на завод "Кремній ЕЛ". Підприємство значиться в списку найбільших виробників мікроелектроніки в Росії.

За даними Telegram-каналу Baza, через падіння уламків на заводі спалахнула пожежа. Вогонь охопив 40 квадратних метрів у 16-му корпусі підприємства.

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Псковська область

Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков заявив, що по Псковському аеропорту було завдано удару дронами.

Telegram-канал Baza повідомив, що в населеному пункті було чути вибухи й автоматні черги. За даними пабліка, в атаці було задіяно понад 10 безпілотників.

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Російське видання ТАСС із посиланням на екстрені служби повідомило, що внаслідок атаки БПЛА по аеропорту було пошкоджено чотири літаки Іл-76, два з яких загорілися.

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У відеоролику, опублікованому Telegram-каналом "Псковская губерния", ідеться, що під ударом також могла опинитися Черехінська військова база.

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Як зазначає Telegram-канал SOTA, згадана база є місцем дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку, який у 2022 році брав участь у військових злочинах у Бучі.

Окупований Крим

Представник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в районі Севастопольської бухти нібито йде відбиття атаки безпілотників із моря.

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що в Нахімовському районі Севастополя було чути звуки вибухів і стрілянини. За даними місцевих пабліків, до БПЛА приєдналися морські дрони.

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Нагадаємо, 29 серпня в окупованій Новій Каховці пролунав вибух у будівлі, де розташоване відділення російської партії "Единая Россия".