"8 років водили за ніс": Гіркін розповів, чим він буде кращим за Путіна, якщо стане президентом РФ

За словами колишнього "міністра оборони ДНР", президент РФ некомпетентний у військовій справі і дуже довірливий. Він скутий якимись обіцянками, а також надзвичайно добрий до керівників силових структур, які його обманюють.

Колишній "міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін-Стрєлков, який зараз затриманий і перебуває в СІЗО, заявив, що буде кращим президентом РФ, ніж Володимир Путін, якщо його оберуть. Відповідний пост опубліковано в його Telegram.

За словами Гіркіна, Путін некомпетентний у військовій справі. Те ж саме стосується і теперішнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Гіркін вважає себе великим професіоналом у цій сфері.

"Я вважаю себе більш компетентним у військовій справі, ніж чинний президент, і абсолютно точно, ніж чинний міністр оборони, тому міг би виконувати обов'язок верховного головнокомандувача, як належить за Конституцією РФ", — зазначив Гіркін.

Крім того, за його словами, Путін дуже довірливий. Його 8 років водили за ніс різні політики, а ось сам Стрєлков не довіряє нікому.

"Наш президент надзвичайно довірлива людина, його 8 років водили за ніс разом і окремо Обама, Трамп, Макрон, Меркель, Порошенко і Зеленський", — заявив він.

За словами Гіркіна, Путін нібито занадто добрий до керівників силових структур, які говорили йому, що армія готова до війни проти України. Усі вони залишилися на своїх місцях, а Стрєлков був би до них "не такий добрий".

Він також заявив, що у Путіна багато друзів мільярдерів, які вивозять гроші з Росії. У Гіркіна ж таких друзів немає.

Колишній "міністр оборони "ДНР" заявив, що Путін багато чого наобіцяв, а тому скутий якимись зобов'язаннями. Водночас Гіркін діятиме нібито лише на благо росіян і РФ. На відміну від глави Кремля, Стрєлков не зможе правити країною 20 років, оскільки "не настільки спортивний і здоровий".

Ігор Гіркін про себе і Путіна Ігор Гіркін про себе і Путіна

Нагадаємо, що 24 серпня Стрєлков-Гіркін висловився про загибель Пригожина. Гіркін, поміщений у СІЗО, передав через адвоката свою версію подій у Тверській області. Він вважає, що до смерті Євгена Пригожина не причетні ні Володимир Путін, ні Україна.

Також 19 серпня Стрєлков поскаржився, що йому погано в російській в'язниці. Гіркін страждає від спеки та має поганий апетит. Його дружина обурена ставленням російської влади до бойовика. На її думку, над ним "знущаються".