Ізраїль і США проведуть навчання, що імітують атаку на ядерні об'єкти Ірану, — ЗМІ

Під час навчань також планують відпрацювати сценарій удару у відповідь Ізраїлю на ракетну атаку з кількох напрямків.

Ізраїльські військові проведуть низку спільних зі США навчань, зокрема імітацію можливої атаки на іранські ядерні об'єкти. Крім того, американські військові привезуть на навчання "велику кількість" ракет до комплексів Patriot та інших перехоплювачів. Про це 31 серпня повідомило видання The Defence Post.

Оглядачі з посиланням на анонімні джерела пишуть, що під час навчань також буде відпрацьовано сценарій відповіді Ізраїлю на ракетний удар із кількох фронтів.

Повідомляють, що спільні навчання почнуться "найближчими місяцями", проте в Армії оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) на прохання прокоментувати ситуацію відмовилися надати конкретні відомості, зазначивши, що Ізраїль і США регулярно проводять спільні військові навчання.

Військове співробітництво

Новина з'явилася через місяць після того, як дві країни продемонстрували свої можливості під час навчань ВПС"Juniper Oak".

Під час навчань відпрацьовувалися сценарії повітряних боїв, зокрема удари вглиб території противника.

"Це найбільші і найбільш значущі навчання, в яких ми брали участь разом, і вони покликані продемонструвати, що прихильність США безпеці Ізраїлю є твердою і незмінною", — заявив тоді спікер Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

Загрози Ірану

Автори публікації зазначили, що Ізраїль дедалі частіше стикається з ядерною загрозою з боку свого геополітичного ворога — Ірану, який близький до того, щоб уперше випробувати ядерну зброю. За даними ізраїльської розвідки, Тегеран нарощує розробку високозбагаченого урану, необхідного для створення ядерної зброї.

У зв'язку з цим, наголосили журналісти, Єрусалим розробив оперативні плани щодо "нейтралізації" суперечливої ядерної програми, включно з нанесенням попереджувального удару по її ключових об'єктах.

Нагадаємо, про можливі ядерні випробування в Ірані стало відомо 15 серпня. Ізраїльське видання The Jerusalem Post із посиланням на дані європейської розвідки повідомило, що Тегеран накопичує уран зі збагаченням 20% і 60% і має намір незаконно отримати технології для своєї ядерної програми.