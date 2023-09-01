Вузьке місце в логістиці: якими засобами Росія захищає Кримський міст, — розвідка

За інформацією британського Міноборони, Росія використовує пасивні методи захисту, такі як димові машини і підводні загородження, а також прикриває міст засобами ППО.

Керченська протока є вузьким місцем для військово-логістичного забезпечення російських військ. Щоб підвищити безпеку водних переправ, і насамперед Керченського мосту, Росія застосовує низку пасивних засобів захисту, а також активні заходи оборони, такі як системи ППО. Про це 1 вересня повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначає, що Росія значною мірою залежить від Кримського мосту і поромів для переправи через протоку, щоб забезпечувати свої війська на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Щоб мінімізувати збитки від потенційних атак, російські військові застосовують пасивні заходи захисту, як-от димогенератори і підводні загородження, а також активні заходи — системи ППО.

"Важливість мосту як для логістики, так і для символіки російської окупації зумовлює необхідність вжиття таких масштабних заходів захисту", — наголосили в британському Міноборони.

Повідомляється, що станом на 29 серпня Росія створила підводний бар'єр із затоплених кораблів і стримувальних бонових загороджень для запобігання атакам на Кримський міст за допомогою безекіпажних надводних апаратів USV. У південній частині мосту це кілька суден, розташованих на відстані 160 м одне від одного. Вони розташовані в тому самому місці, де 17 липня 2023 року були атаковані українськими безпілотниками "Морський малюк".

Серед інших заходів протидії ударам по мосту — використання димових генераторів ТДА-3. Вони були залучені для відбиття повітряних ударів 12 серпня 2023 року.

Також у Міноборони зазначили, що у вересні 2022 року, ВМФ РФ протягом кількох днів проводив випробування радіолокаційних хибних цілей на баржах, імовірно, для стримування ракет із радіолокаційним наведенням.

Нагадаємо, ЗСУ порадили російським окупантам не обмежуватися кількома баржами і затопити весь свій флот у Чорному морі. На думку спікера ВМС Дмитра Плетенчука, це буде найкращим рішенням і збереже життя особового складу ВМФ Росії.