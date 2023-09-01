"Червоні лінії давно пройдено": у ГУР вважають, що Путін боїться затяжної війни (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, риторика всередині РФ відрізняється від публічних заяв Кремля. Для громадян усе йде за планом і їм зайвий раз не нагадують про війну.

Незважаючи на те, що всі "червоні лінії" вже давно пройдено, президент РФ Володимир Путін і весь Кремль бояться довгої війни. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телеканала Freedom 31 серпня.

За його словами, та сама "точка неповернення" давно пройдена для всього російського керівництва, але з обіцяних погроз нічого виконано так і не було.

"Мені здається, що для нього (Володимира Путіна — ред.) точка неповернення і "червоні лінії" вже давно пройдені. І це розуміють багато представників його режиму, так званих бізнес-еліт. Стратегічний глухий кут, стратегічний програш — жодної з цілей цієї війни агресивної, цього геноциду, не досягнуто. І, безумовно, у Кремлі це прекрасно розуміють", — заявив представник ГУР.

При цьому, російська пропаганда регулярно публічно заявляє, що вони готові воювати з Україною роками і нібито у них є така можливість. На громадян РФ вона не поширюється, адже немає завдання переконати в цьому внутрішню територію.

Кремль намагається підтримувати ілюзію того, що все нормально і взагалі йде за планом.

"Тобто говорять постійно, що все відбувається за планом, що є зарплати, пенсії, а війна — десь там, далеко. Ось це два різних ключових повідомлення, меседжі на внутрішню аудиторію і на зовнішню. І це означає, що насправді Путін і його режим" бояться довгої війни. Інакше риторика всередині Російської Федерації була б зовсім іншою", — продовжив Андрій Юсов.

Нагадаємо, 1 вересня повідомлялося, що Володимир Путін втрачає репутацію після кожного вибуху в РФ. Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що громадяни РФ повинні відчути, що таке війна. Кожен вибух показує, що російські регіони особливо не захищені, адже більшість систем ППО перенесли на окуповані території України.