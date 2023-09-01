Ворог створює пропагандистів з української молоді на окупованих територіях, - ЦНС

На окупованих територіях ворог створив "альтернативні медіа" для пропаганди. Місцеві журналісти відмовилися від співпраці, тому окупанти залучають до роботи молодих студентів.

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України російські окупанти створюють пропагандистів з місцевої молоді. Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС).

"Росіяни готують нових пропагандистів з нуля для потреб своєї машини брехні", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що окупанти створюють "альтернативні медіа", які імітують під місцеві. Їхнє завдання полягає в тому, аби стати "голосом регіону" та промивати мізки громадянам. Журналісти з ТОТ відмовилися від співпраці з ворогом, тому в медіа працюють переважно самі росіяни. У Центрі наголосили, що росіяни намагаються створити пропагандистів з місцевої молоді, яка "в пошуках слави та роботи", тому готова мати справу з ворогом.

1 вересня у Луганській області 20 студентів отримали так звані "набори блогера" та перелік тем, які повинні висвітити в межах проєкту "Пишемо майбутнє". Переможці проєкту стануть "журналістами" у новостворених філіях російських каналів.

"Молодь одразу підписується на злочин проти своєї держави, хоча переважно й не усвідомлює свою роль", — додали в центрі.

Нагадаємо, 1 вересня представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що в Росії шукатимуть нових представників для виступів і нові медіамайданчики. Вони потрібні для того, щоб поширювали дезінформацію, яка спрямована на дискредитацію України.

19 серпня керівник департаменту збору та моніторингу дезінформації Центру протидії дезінформації РНБО України Аліна Бондарчук розповіла про інформаційні кампанії РФ, які спрямовані на те, аби "зачепити за живе"