Рішення мають ухвалюватися швидше: екс-глава ЦРУ про постачання Україні F-16 і Abrams

Генерал Девід Петреус вважає, що танки Abrams мали потрапити в Україну щонайменше на півроку раніше. Також Захід має краще підготувати українських бійців до наступного етапу наступу ЗСУ.

Колишній очільник ЦРУ генерал Девід Петреус під час спеціальної події Київського безпекового форуму заявив, що, незважаючи на безпрецедентну військову допомогу США, рішення про передачу танків Abrams мало бути ухвалено щонайменше на півроку раніше. Це ж стосується і винищувачів F-16. Про це 6 вересня повідомило видання Defence Express.

"Так само треба швидше приймати рішення щодо F-16. Ми вже пройшли певний етап, коли були певні занепокоєння, тепер треба зробити все, що в межах можливого", — зазначив Петреус.

На думку американського чиновника, західні союзники повинні надати більше озброєння на потребу ЗСУ, а українські бійці повинні були бути краще підготовлені під час контрнаступу.

Екс-глава ЦРУ додав, що до моменту наступного періоду наступу Сил оборони, союзники України повинні зробити все можливе, щоб краще підготувати українських військових.

Водночас Петреус високо оцінив роботу українських систем ППО, які були посилені за рахунок західних комплексів. Також він відзначив ефективне застосування західних артилерійських систем, за допомогою яких українські захисники домоглися переваги в контрбатарейній боротьбі внаслідок підвищеної дальності.

"Росіянам важко досягти успіхів у повітрі, вони не можуть застосовувати ефективно свої повітряні сили", — наголосив Петерус.

Нагадаємо, військовий оглядач Давид Шарп в ефірі FREEДОМ зазначив, що у російської армії немає відповіді на снаряди зі збідненим ураном, які США нададуть для танків Abrams. Експерт пояснив, що такий 120-мм боєприпас вражає задані дистанції, лобову броню і сильні заброньовані ділянки російських танків.