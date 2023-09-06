Посилюють мобілізацію: банки в ОРДЛО передають інформацію про клієнтів у військкомати РФ

За даними Луганської ОВА, російські окупанти збираються оголосити масштабну мобілізацію після того, як будуть завершені псевдовибори.

Банки, розташовані в окупованій частині Луганської області, почали надавати дані клієнтів окупаційним військкоматам з метою підготовки до майбутньої мобілізації.Про це повідомив начальник Луганського ОВА Артем Лисогор.

"Відділення банків, що діють у так званій "ЛНР", почали надавати інформацію про своїх клієнтів до військкоматів, де готуються до чергової хвилі примусової мобілізації", — написав він у телеграмі.

Лисогор зауважив, що російська влада планує оголосити мобілізацію після завершення голосування на так званих "виборах".

"Отже, у банках почали дзвонити клієнтам, щоб ті прийшли у відділення для перевірки інформації про себе, яка й передаватиметься у відповідні структури. Особлива увага приділятиметься колишнім співробітникам органів внутрішніх справ", — додав він.

Нагадаємо, що 31 липня американський Інститут вивчення війни повідомив, що громадяни Росії підпалюють військкомати на території РФ, а також в окупованому Криму. Однак це далеко не всі випадки підпалу військкоматів, які сталися за кілька днів. За даними росЗМІ, за тиждень було здійснено щонайменше 8 спроб підпалити будівлі військових комісаріатів Росії.