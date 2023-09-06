Побут, робота, мова і ставлення місцевих: як живуть українські біженці в Євросоюзі (опитування)

Більшість українців змогли працевлаштуватися в Європі і покращити своє матеріальне становище. Повертатися в Україну не планують майже половина респондентів.

Соціологічна група Рейтинг провела опитування серед українців, які після початку повномасштабної війни виїхали з України і зараз перебувають в країнах Євросоюзу. Опитували їх з 9 питань — добробуту, ставлення місцевих, знання мови, працевлаштування, допомоги тощо. Результати дослідження оприлюднив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

59% опитуваних мешкають в Європі близько року. Це ті, хто одними з перших виїхав за кордон на початку повномасштабного вторгнення. Найбільше таких серед українців, які виїхали зі сходу країни та Києва. Ще 8% перебувають в Європі близько півроку, 4% — кілька місяців.

Робота

49% опитаних українських біженців в Європі на цей час мають роботу. Серед тих, хто приїхав до вторгнення, — таких 74%.

Найбільше працевлаштованих українців у Східній Європі (67%), найменше – у Західній Європі (35%). Найменше працевлаштованих українців, які приїхали з Півдня та Сходу країни, а також з Києва.

Більшість тих, хто знає мову країни, де мешкає, мають роботу.

Серед тих, хто працевлаштований, понад 80% мають роботу в країні перебування, 14% – в Україні або одразу в кількох країнах.

Добробут

У майже 40% опитаних українців покращилось матеріальне становище за останній рік, у чверті опитаних воно не змінилось, а у третини – погіршилось.

Опитування показало, чим довше українці перебувають у Європі, тим більшим є покращення їхнього матеріального становища за останній рік.

Також покращення матеріального становища є в тих, хто працює в країні перебування. Не покращилося воно в тих, хто продовжує працювати в Україні.

Життя та побут

Державні онлайн-послуги в Україні оцінені значно краще (71%), ніж в Європі (16%). Так само в Україні значно виграють фінансові та банківські послуги (70% проти 14% в Європі).

Опитувані також значно краще оцінили медичні послуги в Україні, ніж в країнах Європи. Зокрема, як доступність медичних послуг (71% проти 21%), так і якість медичних послуг (60% проти 25%).

Якщо дошкільну та шкільну освіту опитані оцінили дещо краще в Україні (42%), ніж в Європі (35%), то вищу освіту – навпаки: дещо краще в Європі (43%), ніж в Україні (32%).

Абсолютна більшість опитаних українців погодились, що громадський транспорт в Європі значно кращий (77%), ніж в Україні (14%).

Аналогічна думка і щодо європейських доріг, які вважають кращими там (85%), ніж в Україні (5%).

В Україні житло респонденти вважають доступнішим (57%), ніж в Європі (22%), бо його дешевше винаймати і тим більше купити,

Учасники дослідження визнали, що в Україні набагато краща індустрія краси (85%), ніж в Європі (5%).

В Україні кращі: кафе і ресторани (60% проти 16%), поштові сервіси і сервіси доставки (54% проти 25%). Онлайн-шопінг в Україні також вважається кращим (51%), ніж в Європі (22%), а от щодо торгівельних мереж і магазинів думки розділились: 42% вважають їх кращими в Україні, 36% — в Європі.

Мобільність

27% опитаних українців часто подорожували країною, де перебувають, 33% — рідко. Країнами Європи – 15% та 26% відповідно.

Україну відвідували 46% з тих, хто поїхав. Важливо, що серед тих, хто виїхав під час війни, – 60% ні разу не приїжджали в Україну.

Ставлення місцевих

51% питаних говорять про позитивне ставлення, 38% про нейтральне. З холодним зіштовхнулися лише 9%.

Ставлення українців до місцевих оцінюється ще краще: 61% ставляться тепло, 35% нейтрально і лише 3% холодно.

Знання мови

Лише 13% опитаних українців в Європі володіють мовою країни перебування на високому рівні.

20% — знають мову на середньому, який дозволяє підтримати бесіду або читати короткі тексти.

29% — мають базовий рівень, який дозволяє спілкуватися на побутовому рівні і передбачає знання простих фраз. Решта – початковий рівень або взагалі не володіють.

Найкращий рівень володіння мовою в українців, які перебувають у Південній та Східній Європі, найгірший – у Північній.

Майже 40% українців відвідують курси вивчення мови країни перебування, ще 20% планують це зробити.

Мовні курси частіше відвідують люди середнього і передпенсійного віку.

Корупція, бюрократія, податки

84% вважають, що в Україні рівень корупції вищий, ніж в Європі (3%).

Натомість рівень бюрократії вищий в Європі (50%), ніж в Україні (25%).

Рівень оподаткування в Європі вищий (59%), ніж в Україні (16%).

За рівнем економічної свободи Україна (25%) поступається Європі (52%), як і за рівнем доходів (3% проти 87%).

Гуманітарна допомога

72% опитаних українських біженців вважають, що їм надається достатньо допомоги. Зокрема, так вважають 84% опитаних українців, які перебувають у Західній і Північній Європі, 65% – в Східній і 47% – в Південній.

Очікування перемоги

32% вважають, що Україні для перемоги потрібно півроку-рік, 30% – більше року, 17% вірять, що для її досягнення потрібно кілька місяців, або й менше.

Серед українців в Європі переважає думка, що для перемоги потрібно більше року (40%), 23% вважають, що на це потрібно півроку-рік, і лише 12% вірять в її досягнення у найближчій перспективі. 3% українців у Європі взагалі не вірять в перемогу України. В Україні таких – 1%.

Повернення в Україну

49% українців, які переїхали після вторгнення, не хотіли б залишитися жити за кордоном.

Майже кожен п'ятий вагається, чи повертатися чи залишатись, решта – думають над тим, щоб залишитись на постійне проживання за кордоном.

Нагадаємо, що українці не мають чіткої позиції щодо посилення мобілізації в Україні, але підтримують призов до ЗСУ депутатів та студентів, які здобувають другу або третю освіту. Проти скасування відстрочок виступили лише приблизно 7% опитаних.

Також опитування українців показало, що ті, хто залишився в Україні, більші оптимісти за біженців. Жінки — відчутно оптимістичніші за чоловіків. Люди літнього віку— оптимістичніші за молодь.