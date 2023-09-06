Для військової логістики: Mercedes-Benz поставила в Україну понад 100 позашляховиків Zetros

Повідомляється, що за допомогою цих автомобілів українські військові зможуть розв'язувати оперативні можливості з постачання військ і оборони. Українські бійці вже пройшли курси навчання та стажування на нових автомобілях.

Компанія Mercedes-Benz Special поставила Міністерству оборони України понад 100 вантажних автомобілів підвищеної прохідності Zetros. У комплект поставки входять кілька типів автомобілів для вирішення завдань військового забезпечення і логістики, повідомила 5 вересня прес-служба материнської компанії Daimler Truck.

За допомогою цих автомобілів Збройні сили України зможуть розширити свої оперативні можливості з постачання та оборони. Крім того, компанія Mercedes-Benz Special Trucks надає Міністерству оборони України широкий спектр послуг, пов'язаних із цими автомобілями.

Також повідомляється, що ще до поставки Zetros водії пройшли курси навчання і стажування на нових автомобілях. Кошти на закупівлю було виділено в рамках ініціативи уряду Німеччини з підтримки, яку спільно курирують і реалізують Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони Німеччини.

Коротка характеристика вантажівок Zetros

Нові автомобілі для України переважно мають постійний повний привід і призначені для виконання різних транспортних завдань. Допустима повна маса автомобілів варіюється від 16,5 до 40 тонн.

Вантажівки підвищеної прохідності оснащуються рядним шестициліндровим дизельним двигуном OM 460 потужністю від 360 до 476 к.с., залежно від комплектації. При цьому робочий об'єм у 12,8 літрів забезпечує максимальний крутильний момент до 2300 Нм.

Спеціалізований позашляховик Mercedes-Benz Zetros призначений для роботи у важких умовах — рух м'яким ґрунтом, лісовими просіками і крутим рельєфом. Завдяки потужному двигуну, 16-ступінчастій коробці передач і двоступеневій роздавальній коробці Zetros дає змогу долати такі ділянки, які в іншому випадку потребували б об'їзду.

Нагадаємо, 17 серпня федеральний уряд Німеччини повідомив про новий пакет військової допомоги Україні. До додаткової поставки увійшли 155-мм боєприпаси, пускові установки ЗРК IRIS-T SLS, станцій наземного спостереження Ground Observer, тягачі та навантажувачі.