В США оголосили про розробку модернізації танків Abrams: що відомо про проєкт M1E3

Позначка "Е" в найменуванні означає, що танк зазнає інженерних змін, що є значно більшим за звичайну модернізацію. Abrams може стати маневренішим та ефективнішим.

Армія США оголосила про напрямок модернізації основного бойового танка M1E3 Abrams. Про це повідомляє пресслужба американської армії.

Після завершення програми Abrams M1A2 SEPv4 у США зосередяться на покращенні можливостей, які будуть в армії після 2040 року.

"Танк "Абрамс" більше не може нарощувати свої можливості без збільшення ваги, і нам потрібно зменшити його логістичні витрати. Війна в Україні висвітлила гостру потребу в інтегрованому захисті солдатів, побудованому зсередини, а не ззовні". — заявив генерал-майор Гленн Дін, керівник програми "Наземні бойові системи".

Роки випробувань, аналізу та відгуки солдат дозволили дійти до рішення, що треба зробити новий танк, який збалансує витрати з потребами армії та інвестує в оборонно-промислову базу США. Відтак розробка M1E3 Abrams матиме все найкраще від поточної модернізації SEPv4, яка ще навіть не надійшла у військо. Окрім цього машина відповідатиме новітнім стандартам архітектури модульності та відкритості систем, щоб швидше та дешевше можна було модернізувати танк.

M1E3 Abrams має підвищити ефективність та маневреність бойових груп у складі бронетанкових бригад по всьому світі, бо танк має мати менше витрат на технічне забезпечення. При цьому для армії будуть виробляти M1A2 SEPv3 у зменшених обсягах допоки виробник не перейде на M1E3 Abrams, а також продовжить використовувати SEPv4.

Позначення "Е" означає інженерну зміну чинної платформи, яка є більш значною, ніж просто модифікація. Вона слугує для позначення прототипу і конфігурації розробки, доки машина не буде офіційно класифікована і не отримає позначення "А". Це позначення відрізняється від позначення "XM", яке використовується для нових прототипів систем.

Оперативна спроможність очікується на початку 2030-х років.

Нагадаємо, 23 серпня ЗМІ писали, що Тайвань очікує на танки Abrams M1A2T, які будуть дещо відрізнятись від базових.

6 жовтня у General Dynamics Land Systems представили нове покоління танків AbramsX.