РФ вночі атакувала Україну ракетами, артилерією і Shahed: є прильоти (фото)

За даними Повітряних сил, росіяни здійснили пуски 20 дронів-камікадзе іранського виробництва з Криму та Приморсько-Ахтарська. Ракетне озброєння ЗС РФ застосували для ударів по Запорізькій і Сумській областях.

У ніч на 8 вересня російські окупанти знову атакували мирні міста України з різних видів озброєння. Фокус зібрав усе, що відомо про обстріл ЗС РФ.

У Повітряних силах ЗСУ майже опівночі повідомили, що для Одеської, Миколаївської та Херсонської областей існує загроза, адже противник запустив у їхні боки дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed.

Попередньо, більшу частину БПЛА вдалося перехопити в небі. У зведенні ПС ЗСУ зазначили, що запускалися ворожі об'єкти в кількості 20 штук із південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ — РФ, мис Чауда — окупований Крим).

"До відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України. У результаті бойової роботи знищено 16 "Shahed-136/131" у межах Одеської та Миколаївської областей", — ідеться в повідомленні.

Атака ЗС РФ 8 вересня: Сумська область

Ближче до ранку в Сумській області було оголошено повітряну тривогу і пов'язано це з ракетною небезпекою, як зазначили в Повітряних силах. В обласній військовій адміністрації повідомили, що працювала система ППО. Без наслідків не вдалося обійтися.

"У Сумах російські терористи завдали ракетного удару по приватному сектору. Зруйновано приватний будинок. Усі служби працюють на місці. Людям надається вся необхідна допомога", — йдеться в повідомленні.

Атака ЗС РФ 8 вересня: Запорізька область

Секретар Запорізької міської адміністрації Анатолій Куртєв розповів, що росіяни атакували місто посеред ночі. Зафіксовано, що внаслідок вибухової хвилі в багатоповерхових будинках і закладах освіти було пошкоджено вікна.

Наразі триває підрахунок пошкоджень. На місце виїхали всі рятувальні служби і попередньо постраждала одна людина.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації зазначили, що це була ракетна атака.

"Зранку ворог влучив кількома ракетами (попередньо балістичними) в об'єкти цивільної інфраструктури обласного центру", — йдеться в повідомленні.

Атака ЗС РФ 8 вересня: Дніпропетровська область

Дісталося від росіян і жителям Дніпропетровської області. Посеред ночі противник вдарив по Покровській сільській громаді, що в Нікопольському районі. Били ЗС РФ із важкої артилерії.

"Пошкоджене транспортне підприємство. Загиблих і постраждалих немає. В інших районах Дніпропетровської області було спокійно. Всюди обійшлося без обстрілів", — підсумував голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Нагадаємо, 7 вересня повідомлялося, що атаки на українську енергетичну інфраструктуру можуть початися вже наприкінці вересня. За словами заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького, Кремль застосовує дрони-камікадзе разом із ракетами, щоб перед українською системою ППО було безліч цілей.