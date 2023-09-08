Захищають від атак ЗС РФ: британські літаки охороняють кораблі в Чорному морі, — ЗМІ

Як пише видання The Telegraph, уряд Сполученого Королівства пішов на цей крок ще в липні, після того, як Росія вийшла із "зернової угоди" й атакувала портову інфраструктуру України.

Літаки Королівських Військово-повітряних сил забезпечують охорону суден, які перевозять зерно з портів України для запобігання можливим атакам з боку Росії. Про це 8 вересня повідомляє британська газета The Telegraph.

Журналісти видання зазначають, що свідчення про чимраз більшу активність британської авіації в Чорному морі останніми тижнями підкреслює прагнення Великої Британії забезпечити безпеку цивільних суден у цьому регіоні.

Так, Міністерство оборони Великої Британії ухвалило цей крок після початку атак Росії на українську зернову інфраструктуру в липні, що сталося після виходу Росії із "зернової угоди".

На Даунінг-стріт наголосили, що їхні операції в Чорному морі охоплюють розвідку та моніторинг дій Росії. Британські військові літаки активно патрулюють цей район, з метою запобігти незаконним атакам на цивільні судна, що перевозять зерно.

Видання зазначає, що в уряді Британії анонсували інформацію про патрулювання Чорного моря Королівськими ВПС у контексті майбутнього міжнародного саміту з продовольчої безпеки, запланованого Великою Британією на листопад. Мета саміту — розглянути причини продовольчої нестабільності та недоїдання, наголошуючи на важливості забезпечення безпеки продовольства у світі.

Зернова криза і вихід Росії із "зернової угоди"

Росія в липні припинила свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі. У Міноборони РФ заявили, що кораблі, які прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, з 20 липня розглядаються як потенційні перевізники військових вантажів.

20 липня президент Росії Володимир Путін назвав умови для відновлення зернової угоди, включно зі скасуванням санкцій проти російського зерна і добрив, поверненням системи SWIFT у російські банки, а також дозволом на торгівлю запчастинами для сільгосптехніки та розблокуванням сільськогосподарських активів.

10 серпня у Військово-морських силах ЗС України затвердили тимчасові маршрути для комерційних суден, що рухаються з українських портів. А 16 серпня перше цивільне судно успішно пройшло через новий український гуманітарний коридор, покинувши Одеський порт.