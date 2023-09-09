У США висловилися про "вибори" на окупованих територіях України (відео)

За словами заступника постійного представника США при ООН Роберта Вуда, у Кремлі чудово усвідомлюють, що їхні "вибори" в Україні є фальсифікацією.

Російська Федерація проводить "вибори" на окупованих територіях України, щоб створити ілюзію контролю. Про це сказав заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд 8 вересня.

На думку Роберта Вуда, Москва використовує фіктивні референдуми та вибори, щоб спробувати надати видимість легітимності своїм спробам незаконно анексувати суверенну територію сусідньої країни.

"Кремль сподівається, що фіктивні вибори продемонструють його контроль над окупованими територіями, але вони є не більше ніж пропагандистським трюком. Це не нова тактика", — зазначив дипломат.

Як зазначає Вуд, російська влада добре усвідомлює, що їхні "вибори" в Україні — повна фальсифікація. Він також підкреслив, що результат відомий наперед і буде підтасований в інтересах Кремля.

"Ці фіктивні вибори жодним чином не є легітимним волевиявленням народу України, який послідовно чинив опір і мужнього боровся проти спроб Росії силою поміняти кордони України майже 19 місяців", — підсумував Роберт Вуд.

Нагадаємо, що за даними Центру національного спротиву від 8 вересня, у рамках "виборів" на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники почали збирати дані чоловіків для "військкоматів".

Раніше, 7 серпня, екс-голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині українські партизани завадили проведенню псевдовиборів. Будівлю, в якій мало відбуватися "голосування", спалили.