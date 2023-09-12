"До останнього не вірив": російський журналіст Бабченко заявив, що СБУ завела на нього справу

За словами росіянина, "його зрадила Україна", яку він вважав другою Батьківщиною. Його нібито наказано "затримати і направити в Лук'янівське СІЗО" в Києві.

Російський журналіст Аркадій Бабченко заявив, що СБУ відкрила щодо нього кримінальне провадження. Про це Бабченко заявив на своїй Twitter-сторінці.

"СБУ завела на мене справу. Кримінальне провадження. Кримінальне провадження. Орієнтування на мене висить у базі прикордонників. Наказ — перетину кордону не перешкоджати", — пише він.

За словами росіянина, після перетину його наказано "затримати і направити в Лук'янівське СІЗО" в Києві.

Бабченко заявив, що не знає, на яких підставах відкрито цю "справу", але припустив, що через "образу" президента України Володимира Зеленського.

"Жодних інших варіантів бути просто не може. Я не резидент України, у країні не був уже чотири роки, бізнесу немає, майна немає. Тільки мої пости", — продовжив Бабченко.

Він додав, що "знав, що це станеться".

"Але, с*ка... До останнього не вірив. Не хотів вірити. Ну, не заарештують же вони мене, справді! Але, с*ка... Наївний дідусь", — поскаржився Бабченко.

Він також натякнув, що його "зрадила" Україна.

"І було в батька дві Батьківщини. І обидві його зрадили. Ну, що синку, допомогли тобі твої ляхи. Мені нема чого відповісти тепер на це питання", — продовжив журналіст свій об'ємний твіт цитатами з "Тараса Бульби".

Пост Аркадія Бабченка

СБУ наразі не коментувала заяву Бабченка.

Зазначимо, Аркадій Бабченко — російський опозиційний журналіст і прозаїк. Він критикує путінський режим і засуджує російську збройну агресію проти України. У 2017 році він емігрував до Чехії, а потім до України через початок репресій і переслідувань журналістів у Москві. Пізніше він виїхав до Євросоюзу. Зокрема, в Естонії журналіст проживає з 2022 року.

Нагадаємо, що в Таллінні (Естонія) російський опозиційний журналіст закидав яйцями посольство Російської Федерації на очах у правоохоронців.