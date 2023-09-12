До складу ЗС РФ повернуть самохідку 2С18 "Пат-С": що відомо про забутий проект радянської епохи

Експерти вважають, що рішення відродити старий проєкт зумовлене бажанням командування ЗС РФ отримати мобільнішу установку з поліпшеними ходовими якостями і пристойною вогневою міццю.

Росія оголосила про плани відродження у своїх збройних силах амфібійної 152-мм самохідної артилерійської установки (САУ) 2С18 "Пат-С". Цю самохідну гаубицю розробили ще за радянських часів, однак у зв'язку з геополітичними змінами і рішенням НАТО про стандартизацію артилерійських калібрів до 155 мм проєкт 2С18 "Пат-С" було відкладено. Про те, що являє собою самохідка, йдеться в матеріалі видання Military Leak від 12 вересня.

Автори публікації зазначають, що проект, ініційований ПАТ "Курганмашзавод", що входить до корпорації "Ростех". Передбачається повернутися до розробки САУ 2С18 і провести модернізацію техніки, зокрема, що стосується можливості подолання водних перешкод.

Оглядачі пишуть, що це рішення — не просто ностальгія, а стратегічний крок, що має під собою кілька вагомих підстав.

Характеристики САУ

2С18 "Пат-С" мала стати наступницею 122-мм самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика". Порівняно з багатьма наявними самохідними гаубицями 2С18 "Пат-С" має більший калібр, що забезпечує потужніший вогневий вплив на полі бою.

Самохідка була розроблена на шасі бойової машини піхоти БМП-3, що забезпечувало її мобільність і універсальність. А калібр 152 мм забезпечував значне підвищення вогневої потужності порівняно з попередніми 122-мм самохідними гаубицями.

Тим часом ТТХ установки особливо не відрізняються від інших артилерійських систем такого класу, які перебувають на озброєнні ЗС РФ. По суті, "Пат-С" є самохідним варіантом легкої 152-мм буксируваної гаубиці 2А61 "Пат-Б", а способи бойового застосування та обслуговування аналогічні 122-мм гаубиці Д-30А.

Установка 2С18 має такі характеристики:

основне озброєння — 152-мм гармата 2А63;

додаткове озброєння — 7,62-мм кулемет ПКТ;

маса снаряда — 43,56 кг;

дальність стрільби — до 15 км;

максимальна скорострільність — 6-8 пострілів за хв;

вага — до 18,8 т;

довжина корпусу САУ — 7,2 м;

потужність двигуна — 500 к.с;

максимальна швидкість по шосе — 70 км/год;

амфібійна швидкість — до 10 км/год;

запас ходу — 600 км;

Експерти відзначили ходові характеристики САУ. Наприклад, самохідка могла долати ухили до 60%, бічні ухили до 30% і проходити траншеї до 2,5 м. Такі можливості досягалися за рахунок зменшеної маси порівняно з тією самою САУ 2С3 "Акація", яка має таку саму вогневу міць.

Фактично російські зброярі намагалися змайструвати більш мобільну установку з поліпшеними ходовими якостями, через що, ймовірно, командування ЗС РФ і вирішило відродити старий проект.

"Це не просто воскресіння минулої епохи, а стратегічний крок, що відповідає мінливому характеру бойових дій. Модернізуючи і вдосконалюючи цю артилерійську систему, Росія створює умови для підвищення вогневої потужності та оперативної гнучкості на сучасному полі бою", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що корпорація "Ростех" оголосила про початок серійного виробництва 152-мм самохідної артилерійської установки "Коаліція-СВ". При цьому установка ще не пройшла державні випробування, але вже пішла в серію.