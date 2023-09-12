СБУ затримала агента ФСБ РФ, який шукав собі поплічників з в'язниці на Львівщині (фото)

Кіберфахівці СБУ викрили агента Росії, який, відбуваючи покарання у виправній колонії, сприяв у підготовці повітряної атаки РФ на військову та критичну інфраструктуру Львівської області.

Для збору інформації, а також наведення російських ракет і дронів на цілі в Україні в'язень виправної колонії на Львівщині намагався створити власну мережу інформаторів, повідомляє Служба безпеки України у Facebook. До неї в’язень прагнув залучити своїх близьких родичів та знайомих "на волі". Серед основних цілей росіян були пункти транзитного базування важкого озброєння ЗСУ та місцеві теплоелектростанції.

За даними слідства, підривну діяльність російського агента було своєчасно заблоковано, що таким чином зірвало плани агресора з підготовки нової серії ударів по регіону.

Що відомо про зловмисника

Підозрюваним виявився 48-річний місцевий житель, який з 2019 року відбуває покарання за вчинення тяжкого злочину. Російська ФСБ "наштовхнулася" на нього через коментарі зловмисника на підтримку збройної агресії Росії проти України, які той викладав у соцмережі "Однокласники". Тож згодом російська спецслужба організувала підозрюваному знайомство з громадянкою Росії, і таким чином завербувала в’язня.

Усю наявну розвідувальну інформацію російський агент мав передавати своєму "куратору" із ФСБ. За кожне виконане завдання ворожа спецслужба "гарантувала" виплату від 1 до 5 тисяч доларів США, при цьому сума залежала від важливості об’єкта для обстрілів.

Під час обшуку у фігуранта вилучено прихований мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

Комплексні заходи з викриття російського агента проводили співробітники СБУ по Львівській області

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

"Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі", — засвідчує повідомлення СБУ.

Раніше Фокус писав про кримського зрадника, колишнього співробітника СБУ, який після анексії пів острова став агентом ФСБ і здійснював кібератаки на Україну. Крім того, днями СБУ представила докази державної зради, вчиненої колишнім народним депутатом України Сергієм Поліщуком. Згідно з інформацією спецслужб, він отримував значну винагороду від представників країни-агресора за участь у медійних кампаніях російських пропагандистів.

Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, що в Одесі СБУ затримала розвідника російського угруповання "Призрак", який брав участь у бойових діях у районі Бахмутської траси. А 28 серпня СБУ затримала агентку ЗС РФ, котру дистанційно завербували спецслужби Російської Федерації після деокупації Херсона. Вона передавала ворогу геолокації ЗСУ.