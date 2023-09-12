"Заганяли російський "Ланцет" до смерті": бійці 72-ї ОМБр розповіли, як вполювали ворожий дрон

"Ланцет" намагався влучити в українську САУ, а тим часом бійці підрозділу намагалися влучити в нього.

На одному з напрямків фронту бійці ЗСУ збили ворожий "Ланцет", який намагався знищити їхню САУ. Про це розповіли у пресслужбі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Троє зенітників "Рулі", "Кулак" і "Вампір" розповіли історію, як загнали ворожий БпПЛА до смерті.

За словами бійців, їхні позиції розміщувалися в лісопосадці. Вони працювали з САУ по окупантах.

"Вже не пам'ятаємо хто з нас перший побачив того "Ланцета", але менше з тим. Наша "саушка" тільки відпрацювала, і він полював на неї. "Ланцет" на "саушку", а ми на нього. Ганяли того ірода так, що йому довелось кілька кіл зробити, щоб зайти на удар. Але не встиг. Збили. Слава Богу всі цілі… А от "Ланцет" — ні!", — розповіли бійці.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ на Bradley підбили та захопили новітній російський танк Т-90М "Прорив" у боях за Роботине. Оператор БМП Bradley ювелірно влучив ракетою у вразливе місце башти танку, вбив командира, а танк залишився майже неушкодженим.

Також повідомлялося, що в тимчасово окупованому Енергодарі місцевий Рух Опору та спецпризначенці ГУР МО України підірвали приміщення паспортного столу разом із колаборантами. Вибух стався просто під час святкового застілля на день день підрозділів з питань міграції системи МВС РФ.