"Сколихнула офіцерів": в ГУР прогнозують повторення спецоперації "Синиця" (відео)

Російські офіцери з авіації замислились над своїм майбутнім, дивлячись на пілота Мі-8 Максима Кузьмінова. Українська розвідка визнає, що подія "сколихнула" військових ЗС РФ.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов пояснив, чи можна очікувати нових перебіжчиків з лав ЗС РФ і повторення спецоперації "Синиця", коли в Україну прилетів вертоліт Мі-8. Розвідці відомо, що дехто з російських окупантів серйозно замислився над своїм майбутнім. Про це представник розвідки розповів у ефірі "24 каналу".

Юсов зазначив, що наразі розвідники спостерігають ефекти події, про яку стало відомо у вересні і яка готувалась шість місяців. При тому визнав, що дії Максима Кузьмінова, який пілотував Мі-8, можуть стати прикладом для наслідування серед військових ЗС РФ.

"Спецоперація впливає й ефект ми побачимо трохи згодом. Це перша така історія в історії РФ та друга в історії СРСР. Цей випадок дійсно сколихнув", — заявив він.

Серед російських військових є громадяни, які не хочуть ставати військовими злочинцями і убивати людей. Особливо такі думки торкнулись авіаторів, наголосив Юсов: "Цей випадок сколихнув і офіцерський склад армії загарбника, і окремо його авіацію". Висловив припущення, що у Кузьмінова можуть з'явитись наступники.

Спецоперація ГУР "Синиця": деталі

3 вересня 2023 року стало відомо про російський вертоліт Мі-8, який перетнув кордони України та приземлився на аеродромі у Полтавській області. З'ясувалось, що це результат реалізації спецоперації "Синиця", яку шість місяців готували в ГУР Міноборони.

Під час спецоперації велись таємні перемовини з пілотом Мі-8 Максимом Кузьміновим, який вирішив скористатись шансом програми "Хочу жить". В підсумку він разом з вертольотом, завантаженим запчастинами для літаків, перейшов на бік України. До цього з РФ вивезли його родину, а він сам отримає близько 500 тис.-1 млн дол.

Пізніше в розвідці розповіли, що ведуть близько 150 перемовин з бажаючими здатись і перейти на бік України. При чому 150 заявок не за весь час існування програми "Хочу жить", а щодня впродовж часу після подій з Мі-8.

Нагадуємо, зранку 14 вересня гучно було в Криму неподалік від Євпаторії. Місцеві жителі стверджували, що нарахували 10 ударів, припускали, безпілотників. У мережі опублікували відео, зняте за кілометр від місця вибухів: можна нарахувати близько п'яти прильотів. Українське командування підтвердило, що вдалось знищити установку ППО С-400, вартістю 1,2 млн дол.