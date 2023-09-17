"Крилаті монстри" для Ту-160: що відомо про нові російські ракети Х-БД (фото)
На думку експертів, нова ракета, ймовірно, мало чим відрізняється від Х-101. Відомо, що у неї збільшена дальність польоту до 6500 км, а багатозарядна боєголовка призначена для ураження двох різних цілей, віддалених одна від одної на 100 км.
Російські пропагандисти пафосно розповіли про нові крилаті ракети повітряного базування Х-БД, які нещодавно були прийняті на озброєння ЗС РФ. При цьому однією з головних переваг "нового монстра", яким озброять стратегічні бомбардувальники Ту-160М, є її дальність польоту, що перевищує 6500 км. Про це пише російське "Военное обозрение".
Примітно, що ракету продемонстрували главі КНДР Кім Чен Ину під час його поїздки до Владивостока 16 вересня. У присутності міністра оборони РФ Сергія Шойгу північнокорейському лідеру розповіли про характеристики нового дітища російського оборонпрому.
При цьому російські медіа не розкрили інших подробиць про тактико-технічні характеристики Х-БД, і обмежилися тільки даними про дальність її польоту.
Оцінка військових експертів
Тим часом західні експерти з Bulgarian Military поділилися чутками про те, що може являти собою нова російська ракета. Оглядачі пишуть, що нове "технологічне диво" росіян створювали на базі відомої ракети Х-101, а розробкою займалися фахівці проєктно-конструкторського бюро "Радуга".
Незважаючи на те, що ТТХ нової ракети засекречені, ходять чутки, що Х-БД може бути оснащена багатозарядною боєголовкою, призначеною для ураження двох різних цілей, віддалених одна від одної на 100 км. При цьому питання про оснащення ракети ядерним зарядом залишається відкритим.
Також експерти зазначили, що, ймовірно, Х-БД виготовлена із сучасних композиційних матеріалів, які забезпечують їй підвищену міцність і скритність. Вважається, що ці матеріали роблять ракету більш стійкою до виявлення радіолокаційними системами, що, своєю чергою, дає їй змогу більш ефективно проникати крізь оборону противника.
Крім того, ракета нібито має чудові маневрені характеристики в польоті, що ускладнює її перехоплення.
"Однак важливо зазначити, що ці чутки мають спекулятивний характер і не підтверджені офіційними джерелами", — підкреслили оглядачі.
Про нову ракету написали й українські експерти з Defence Express. Вони зазначили, що Х-БД щонайменше має відрізняться від Х-101 своїми габаритами. Наприклад, довжина корпусу нової ракети може досягати орієнтовно до 10 метрів, проти 7,45 у Х-101.
Також оглядачі звернули увагу, що російські джерела ще у 2017 році говорили про нову комбіновану систему наведення. Нібито Х-БД матиме інерційну систему навігації з можливістю коригувати маршрут польоту, використовуючи при цьому цифрові еталонні карти місцевості або оптичне зображення місцевості, а також радіолокаційну або оптичну головку самонаведення.
Загалом експерти дійшли висновку, що мова може йти лише про модернізований варіант Х-101 з поліпшенням деяких характеристик.
"І якщо це справді так, то запустити виробництво такого "виробу" для війни проти України для російського ВПК не виглядає надто складним завданням", — підкреслили вони.
Але відкритим залишається найголовніше питання — як нову ракету з великими габаритами будуть встановлювати на Ту-160 або Ту-95 МС і як її інтегрувати з цими ракетоносцями. Адже якщо її розміри більші за Х-101, то вона не поміститься в бомбовідсіки літаків, а розміщення їх на пілонах під крилами також буде технічно складним завданням.
Також залишається відкритим питання про руйнівність Х-БД, але все ж таки йдеться про ракету повітряного базування з дозвуковою швидкістю, а це значить, що для українських засобів ППО вона не надасть принципово нових складнощів у плані її перехоплення, підсумували експерти.
Раніше повідомлялося, що до кінця 2023 року ПКС Росії отримають чотири нові стратегічні бомбардувальники Ту-160М. Але насправді може йтися не про будівництво нових літаків, а про модернізацію радянських літаків за програмою "відтворення" протягом 2020-2022 років.