Кадирівський підрозділ "Ахмат" відступає з великими втратами під Кліщіївкою, — АТЕШ

В українському підпіллі стверджують, що бійці підрозділу "Ахмат" продемонстрували низьку боєздатність і зазнали суттєвих втрат у Донецькій області.

Підрозділ чеченського спецзагону "Ахмат" зазнав суттєвих втрат і відступає в районі Бахмута Донецької області. ЗСУ зайняли важливий опорний пункт біля села Кліщіївка, покинутий "кадирівцями". Про це в понеділок, 18 вересня, заявив партизанський рух АТЕШ у своєму Telegram-каналі.

Партизани посилаються на відомості, отримані їхнім агентом у 83-й ОДШБ російської армії, яка прикривала відступ "Ахмата".

Карта бойових дій Фото: Скриншот

"Підрозділ "Ахмат" вкотре продемонстрував свою низьку боєздатність, про яку давно йдеться в інформпросторі. У цьому безпосередньо переконався і наш рух. Цікаво що чекає на кадировців у разі загибелі їхнього господаря, якщо (коли) це трапиться", — зазначили в АТЕШ.

Партизани додали, що збираються "проактивно діяти в інтересах визволення Ічкерії та деколонізації РФ".

Нагадаємо, 18 вересня АТЕШ також повідомило, що зафіксовано переміщення російської військової техніки через Маріуполь на Запорізький напрямок, де ворог зазнає великих втрат як в особовому складі, так і в техніці.

Також Фокус писав, що після деокупації Кліщіївки ЗСУ стало значно простіше просуватися вперед на Бахмутському напрямку, а логістика російських військ сильно постраждала.