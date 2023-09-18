Україна повернула двох дітей з окупованих територій, — Лубінець (фото)

У Центрі захисту прав дитини повернений додому 13-річний Кирило намалював на дошці прапор України й зазначив, що дуже любить свою країну.

Україна повернула ще двох дітей з тимчасово окупованих росіянами територій. Про це повідомив у Телеграмі омбудсман Дмитро Лубінець.

Омбудсман зазначив, що це двоє братиків – 13-річний Кирило та 4-річний Сергій.

"Їхня мама звернулася до Офісу Омбудсмана особисто з проханням допомогти вивезти дітей на підконтрольну територію України. Ми опрацювали звернення і маємо позитивний результат", — написав він.

За його словами, також діти відвідали Центр захисту прав дитини. 13-річний Кирило, перебуваючи у Центрі, намалював на дошці прапор України й зазначив, що дуже любить свою країну.

Лубінець нагадав, що його офіс працює на два напрямки: перший – це безпосередньо повернення дитини в Україну, враховуючи всі ризики й розроблення конкретних кроків, а другий – це психологічна, юридична, гуманітарна допомога дитині, яку повернули, та її родині.

Нагадаємо, одинадцятеро дітей з Херсонської області 14 вересня повернулися з тимчасово окупованого лівобережжя. Наймолодшій дитині три роки, а серед 11 юних жителів Херсонщини лише у двох немає батьків.

Також 13 вересня Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося повернути ще трьох дітей із тимчасово окупованих територій та регіонів Росії. 12 вересня Україна повернула ще 13 дітей з окупованих територій Херсонської, Луганської та Запорізької областей. А 8 вересня Україна повернула батькам 9 дітей, які перебували в тимчасовій окупації. Один із них пережив російський полон і допити за надуманими звинуваченнями.