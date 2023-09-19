"Залишився людиною з благородним серцем": з'явилися дані про загиблого під час обстрілу в Херсоні

За даними Національної поліції, загиблий був миротворцем у Боснії та Герцеговині, у Косово, а після анексії Криму 2014 року добровольцем записався в роту патрульної служби поліції особливого призначення "Херсон" і одразу потрапив в Іловайський котел.

Під час атаки на Херсон вранці 19 вересня загинув місцевий поліцейський. Андрій Тарчинський, сержант поліції у віці 49 років, який раніше служив миротворцем у Боснії та Герцеговині, а також у Косово і зважився добровольцем повернутися на батьківщину після анексії Криму, став жертвою російського терору. Про це розповіли в Національній поліції України.

Перебуваючи в лавах роти патрульної поліції особливого призначення "Херсон", Андрій Тарчинський потрапив в оточення під Іловайськом і дістав важке поранення, рятуючи побратимів.

"У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинув поліцейський Андрій Тарчинський. Андрій був миротворцем у Боснії та Герцеговині, у Косово, а після анексії Криму 2014 року добровольцем записався до роти патрульної служби поліції особливого призначення "Херсон" і одразу потрапив до Іловайського котла. Разом із побратимами пройшов Іловайське пекло, коли рятував бійців, був сам важко поранений, але вийшов із ворожого оточення", — ідеться в повідомленні.

Не зумівши вбити українського поліцейського в далекому 2014-му, російські окупанти зробили це через 9 з гаком років: Андрій загинув, коли російські війська вранці 19 вересня вдарили по тролейбусу в Херсоні.

"У мирному житті Андрій залишився людиною з великим благородним серцем, готовою до самопожертви заради інших. Загибель Андрія Тарчинського — важка і болісна втрата для всієї поліції. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Андрія. Сумуємо разом із вами. Світла пам'ять", — зазначили в Нацполіції.

ЗС РФ з артилерії обстріляли тролейбус у Херсоні

Збройні сили Російської Федерації обстріляли тролейбус у Херсоні.

"Російські війська обстріляли тролейбус у Херсоні. Поранення отримали двоє пасажирів — чоловіки, 33 і 57 років", — сказав голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

Він зазначив, що постраждалих госпіталізували до лікарні. Їх обстежують і надають медичну допомогу.

За словами Прокудіна, протягом понеділка 18 вересня ворог здійснив 95 обстрілів, випустив 430 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", безпілотних літальних апаратів, танків та авіації. Крім цього, по Херсону російські військові випустили 11 снарядів. Також відбулися влучання в житлові квартали населених пунктів регіону, будинок культури в Бериславському районі, на територію гаражного кооперативу та підприємства в обласному центрі.

"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 11 — дістали поранення", — наголосив очільник ОВА.