"Зараз це вже неможливо": Ердоган заявив, що ЗСУ не вдасться повернути Крим

За словами Реджепа Таїпа Ердогана, ще 2014 року він робив спроби провести переговори з Володимиром Путіним щодо півострова, але вони виявилися безуспішними.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що зараз повернути Крим неможливо Україні. Про це він повідомив під час інтерв'ю PBS.

Він розповів, що у 2014 у нього були дискусії щодо питання півострова з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Мої міркування не увінчалися успіхом. Я не зміг змусити їх піти з півострова. Думаю, що зараз це теж неможливо. Думаю, час покаже", — сказав Ердоган.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що російський диктатор Володимир Путін виступає за "якнайшвидше закінчення війни", хоча сам турецький лідер вважає, що вона триватиме ще довго. Також він сказав, що однаково довіряє Росії та Заходу, пояснюючи це тим, що Євросоюз обдурив багаторічні надії Туреччини на вступ.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що війна в Україні закінчиться не скоро. Реджеп Ердоган заявив, що ще 2014 року докладав зусиль зі звільнення Криму, але переговори з президентом Російської Федерації тоді не увінчалися успіхом.

14 вересня повідомлялося, що створення газового хаба в Туреччині зупинили через суперечку Ердогана і Путіна. Глава Кремля Володимир Путін сподівається продати частину газу через Туреччину країнам, які не бажають купувати у Росії ресурс безпосередньо.