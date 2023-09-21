"Я вас туди не посилав": ветерани АТО розповіли про поведінку затриманих в ТЦК Самбора

Військовослужбовець, який погрожував чоловіку у військкоматі на Львівщині, недавно був на передовій і мав контузію, розповіли у спілці ветеранів. Він емоційно не витримав, коли затриманий почав принижувати його побратимів.

Громадянин, якого утримували працівники ТЦК Самбора, поскаржився на неправомірні дії військовослужбовців. Щоб донести свою позицію, він записав відео, яке поширив у соцмережах. У відповідь працівників усунули від роботи, а ДБР відкрило кримінальне провадження. У ГО "Українська спілка ветеранів АТО" розповіли подробиці ситуації, про яку стало відомо 18-19 вересня 2023 року. Деталі викладені на сторінці Facebook спілки.

У дописі вказано, що інформацію про "побиття ухилянта" отримано від побратимів, які, схоже, знають подробиці події у ТЦК Самбора у Львівській області. Вказано, що двох повнолітніх чоловіків затримали прикордонники й доправили до місцевого військкомату. При цьому їх не обшукували й залишили телефони, якими потім і було записано відео.

Під час розмови чоловікам запропонували пройти військово-лікарську комісію, щоб стати до лав ЗСУ. При цьому вони мали змогу викликати адвокатів, тим часом записуючи на відео частину розмови з військовослужбовцями з військкомату. Ветерани АТО розповіли про характер бесіди, яка не потрапила на відео.

Втікачі, затримані прикордонниками, почали вигукувати образи у бік військовослужбовців. Зокрема, "вигукували антиукраїнські гасла та ображали ЗСУ". Автори допису назвали таку поведінку "бикуванням" та спробою емоційно дошкулити працівникам ТЦК.

Між тим один з працівників ТЦК, якому довелось спілкуватись з затриманими — це боєць, який недавно був на лінії фронту й отримав контузію. Коли почали лунати образи й знецінювання побратимів, він "не витримав, не стримав емоцій і дав волю рукам".

Ветерани АТО наголошують, що не виправдовують поведінку військового, який "втратив самоконтроль". Але визнають, що можуть його зрозуміти. На думку ветеранів, важко втримати самовладання, коли чуєш фрази "я вас туди не посилав", "це не моя війна", "я не народжений для війни".

Побиття у ТЦК Самбора: деталі

Зазначимо, про надзвичайну ситуацію у ТЦК Самбора стадо відомо 18-19 вересня. Тоді у мережі з'явилось кілька відеозаписів, пов'язаних з затриманими чоловіками. На одному з відео людина у формі погрожувала зброєю. На іншому — чоловік скаржився на неправомірні дії працівників військкомату. Також повідомлялось, що їх "морили голодом та незаконно утримували".

Пізніше стало відомо, що затриманий — житель Харкова, якого затримали при спробі незаконного перетину кордону. Водночас працівників військкомату відсторонили від роботи, а потім ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом погроз зброєю.

Нагадуємо, в Україні стартувала реформа ТЦК та ВЛК. Один з кроків до покращення їхньої роботи: відкриття доступів до кількох реєстрів, важливих для обліку мобілізованих. Також планують створити ще один реєстр: до нього потраплять чоловіки, які ухились від мобілізаційних заходів та незаконно втекли за кордон.