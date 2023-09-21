"Підміна реальності": Буданов назвав 3 вирішальні чинники під час наступу на Харківщині

Через рік після ефектних наступальних дій ЗСУ в Харківській області глава ГУР поділився новими подробицями. Хаос із боку російських окупантів зіграв не останню роль.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов через рік після успішного контрнаступу на Харківському напрямку розкрив секрет його успішності. Про це він розповів у фільмі журналіста Дмитра Комарова "Рік. Харківщина", який вийде 29 вересня.

За його словами, на успішні наступальні дії бійців Збройних сил України рік тому вплинуло одразу кілька чинників. Відступ армії Росії був вкрай стрімким і хаотичним, але ось у Міноборони РФ тоді назвали це звичайним "перегрупуванням".

"Раптовість, швидкість і рішучість дій", — 3 основні чинники, які, на думку глави ГУР, стали вирішальними під час активних бойових дій у Харківській області рік тому.

Окремо Кирило Буданов розповів про методи противника, коли він намагається окупувати нові території. Насамперед Росія починається зі зміни історії, тим самим відбувається "підміна реальності".

"Вони починають штучно придумувати історію для регіонів, розповідаючи, що їхньої історії не існує, вона неправильна. Що все це історично російські землі, що немає там таких народів. Нам треба повернути назад свою історію. Це ми Київська Русь. Звідси все пішло. Це наші предки і Москву палили один час. Київська Русь у ті часи в Константинополь заходила. Нам треба повернути свою історію, а вона славна", — продовжив Кирило Буданов.

Нагадаємо, 18 вересня очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що легкої перемоги не станеться, однак і парад у Києві Російська Федерація провести не зможе. За його словами, перша оборонна лінія окупантів на Запоріжжі вже пробита, а розгорнута Кремлем 25 армія не має обіцяних ресурсів.