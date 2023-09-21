Посилення мобілізації в Україні: що впливає на інтенсивність і коли чекати збільшення призову

Якщо в Росії почнеться нова хвиля мобілізації, Україні доведеться адекватно реагувати і посилити призов.

На тлі повідомлень про очікувану в Росії нову хвилю мобілізації, Україна має ухвалювати відповідні рішення, щоб посилити боєздатність своєї армії. Про можливі дзеркальні дії українського уряду розповів Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в коментарі для ТСН.ua.

Посилення мобілізації в Україні

Роман Костенко вважає, що якщо в Росії знову почнуть масову мобілізацію, Україні доведеться реагувати і збільшувати призов.

"Зараз ми проводимо мобілізацію, реагуючи на те, які сили і засоби є у росіян. Наприклад, є в них приблизно 400 тисяч військових. Тому ми реагуємо мобілізацією, поповнюємо наші частини, які стоять на передньому краї, формуємо нові", — сказав депутат.

Мобілізація або поразка і геноцид — вибір очевидний

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Петро Чернік зазначив, що посилення мобілізації єдине рішення, яке дасть змогу українцям вижити.

"Путін б'ється за владу на смерть, скільки буде потрібно кинути в піч цієї війни росіян — стільки він і кине. Вибору в нас немає. Якщо ми капітулюємо, то нам влаштують наступний геноцид. Такого, якого ще не було у світі", — попередив полковник.

Цифровізація призову

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну очікувано розкрилися проблеми застарілих систем військового обліку. Для усунення недоліків і виявлення придатних до служби в армії чоловіків в Україні було створено Єдиний електронний реєстр призовників.

На сьогоднішній день реєстр вже поповнюється інформацією з баз даних кількох міністерств і відомств — Міносвіти, Мінфіну, МВС, Мін'юсту, ДПС та інших державних структур. Це дасть змогу військкоматам отримати актуальну інформацію про кожного призовника і позбавить військовозобов'язаних ходити до ТЦК, щоб оновити персональні дані.

Екстрадиція ухильників з-за кордону

Також в Україні хочуть створити "реєстр ухильників", які виїхали за кордон за підробленими документами.

Але Німеччина заявила, що дезертирство й ухилення від військової служби не можуть бути підставою для екстрадиції.

При цьому в Польщі прикордонники вже почали екстрадувати з країни чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації, виїхавши за кордон.

За словами представника президента у ВР Федора Веніславського, незаконний перетин кордону є кримінальним правопорушенням, тому Україна має намір залучити правоохоронні органи в рамках міжнародного співробітництва для вирішення цього питання.

Мобілізація не припинялася з початку війни

Мобілізація в Україні почалася 24 лютого 2022 року. 3 березня Верховна Рада затвердила указ президента про загальну мобілізацію. Після цього мобілізація проливалася кілька разів на підставі триваючого російського вторгнення.

Наразі указ має дійсну силу і мобілізація триває. На відміну від Росії в Україні немає "хвиль мобілізації". Військовозобов'язаних призивають відповідно до потреб армії за обліково-військовими спеціальностями.

Нагадаємо, що деякі категорії українців можуть проходити військову службу за місцем проживання.

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