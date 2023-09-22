Сповнений технологіями: як виглядає гелікоптер Black Hawk Сил спецоперацій США (фото)
Під час навчань "Полярний кинджал" Сили спецоперацій США показали гелікоптер. який був обладнаний величезною кількістю радарів, систем та комплексів. Вони мають робити роботу екіпажу простіше й безпечніше.
160-й авіаційний полк спеціальних операцій США Night Stalkers показав гелікоптер MH-60M Black Hawk сповнений технологіями. Про це повідомляє The War Zone.
На початку вересня була опублікована фотографія десь у Беринговому морі між Аляскою та РФ. Там виконували завдання гелікоптери 160-го авіаційного полку ССО США на кораблі-амфібії USS John P. Murtha. Військові відпрацьовували навчання під назвою "Полярний кинджал". Основними цілями було показати, як сили спецоперацій можуть допомогти захищати критичні обʼєкти в арктичних та субарктичних регіонах.
Гелікоптери були наповнені великою кількістю технологічних пристроїв. Наприклад, радар AN/APQ-187 Silent Khight й AN/ZSQ02.
Silent Knight дозволяє безпечно літати на наднизьких висотах в умовах поганої погоди або вночі. AN/ZSQ-2 має електрооптичну та інфрачервону відеокамери повного руху та далекомір. Ліворуч від цього радару є сенсорна система DVEPS — це система пілотажу в погіршеному візуальному середовищі. За допомогою комбінації камер та LIDAR екіпаж може орієнтуватися в пилу, піску, снігу та тумані.
Окрім цього є в передній частині вертольота є низка оборонних систем уздовж верхньої частини фюзеляжу: радари і лазерні датчики спостереження, інфрачервоні ракети, радари та засоби спостереження, а окрім цього системи РЕБ. Такі системи допомагають попереджати про наближення ракети, або наведення лазерного променя.
Також у MH-60M зі 160-го авіаполку оснастили армійською системою загальної інфрачервоної протидії, яка використовує лазерні промені для ведення в оману ворожих систем наведення інфрачервоних систем.
Нагадаємо, 1 травня ЗМІ писали, що модернізація американських гелікоптерів Black Hawk затримується на два роки, але виробництво не оговталось від ковіду.
7 квітня в армії США пояснили, чому вони обрали гелікоптер Bell, а не Sikorsky в межах наступного основного вертольота у ВПС США.