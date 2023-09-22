Сили оборони змушують окупантів відступати по всій лінії фронту, — Генштаб (карта)

Противник намагався контратакувати в районі Работиного, а також мав намір відбити втрачені позиції під Авдіївкою. Однак усі атаки були відбиті Силами оборони.

Українські війська продовжують контрнаступальні дії по всій лінії фронту, змушую противника відходити із займаних позицій. Зокрема штурмові операції проводилися на Мелітопольському напрямку, а також у районі Бахмута. Про це 22 вересня повідомив спікер генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту і змушують відходити із займаних позицій", — повідомив Ковальов.

Також у Генштабі повідомили, що в районі населених пунктів Мала Токмачка і Роботине російські війська намагалися контратакувати, однак штурмові дії противника закінчилися для нього значними втратами в живій силі та техніці.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили всі ворожі атаки в районі на північний схід від Григорівки. Крім того, російські війська намагалися повернути раніше втрачені позиції під Авдіївкою, однак успіху не мали.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку. Джерело: deepstatemap

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку. Джерело: deepstatemap

"Українські війська продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута, завдають ворогові втрат, закріплюються на досягнутих рубежах", — повідомив речник українського Генштабу.

Нагадаємо, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, українські механізовані частини перетнули російську лінію оборони в Запорізькій області, яка укріплена так званими "зубами дракона". Водночас оглядачі не готові оцінити чи повністю українські сили прорвали цей оборонний рубіж.