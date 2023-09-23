Усе йде на зброю: суспільство в Україні не готове витрачати гроші на вибори, — Зеленський

Глава держави заявив, що найбільшими складнощами для проведення виборів під час війни є питання безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні суспільство не готове витрачати гроші ні на що, крім зброї. Тому нових виборів наступного року не буде. Про це глава держави заявив під час пресконференції в Канаді.

За словами Зеленського, найбільшими складнощами для проведення виборів під час війни є питання безпеки. Йдеться про присутність спостерігачів, голосування військових на місцях, фінансування кампанії, а також гарантування безпеки українців на окупованих територіях і тих громадян, хто перебуває в інших країнах.

"В Україні, і абсолютно справедливо, коли гроші сьогодні хоче парламент або уряд спрямувати на той чи інший напрямок, крім зброї, суспільство не готове це підтримувати. І не просто не готове, воно проти максимально, тому що йде війна", — сказав президент.

Глава держави заявив, що питання виборів навіть не порушували жодного разу, оскільки воно не актуальне через безпеку і війну. Ба більше, українське законодавство забороняє проводити вибори під час війни.

Зеленський на пресконференції в Канаді

Зазначимо, що сенатор від штату Аризона Марк Келлі заявив, що українці мають самі вирішувати, чи проводити їм вибори. Він заперечив своєму колезі Ліндсі Грему, який наполягає на проведенні президентських виборів в Україні наступного року.

"Один із моїх колег закликав до виборів. Гаразд, я думаю, що це має бути рішення українського народу, українського уряду, українського президента. Ну, це моя думка", — сказав Келлі.

Нагадаємо, 24 серпня американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем на пресконференції в Києві заявив, що 2024 року в Україні мають відбутися вибори. За словами політика, вибори мають відбутися навіть попри російське вторгнення в Україну.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 1 вересня зазначив, що в Україні можуть відбутися президентські вибори 2024 року, однак для цього необхідна допомога міжнародних партнерів.