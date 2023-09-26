Атака БПЛА на Одеську область: під обстріл потрапив автобус з українцями, — соцмережі

За даними моніторингових каналів, під час нічного обстрілу уламки російського дрона могли впасти поблизу кордону з Румунією.

У ніч на 26 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували Одеську область безпілотними літальними апаратами. Про атаку повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

О 01:50 у командуванні попередили, що група ворожих дронів висунулася в бік півдня Одеської області. Повідомлялося, що БПЛА Shahed заходять у гирло Дунаю і рухаються в західному напрямку.

Спікер Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомив про роботу ППО в Одеській області.

Обстріл Одеської області 16 вересня: що відомо

Моніторинговий канал "Миколаївський Ванек" заявив, що російські дрони впали поблизу українсько-румунського кордону.

"Завтра (хоча ні, вже сьогодні) чекаємо на чергову стурбованість від Румунії — мопеди впали на "відстані чиха" від державного кордону", — написав автор каналу.

Про те, що безпілотник приземлився в прикордонні Румунії також написав моніторинговий канал "Блок ППО | Радар".

Водночас Telegram-канал "Новости Одесса | Новости Одесса" повідомив, що під час атаки дронів у населеному пункті Орлівка під обстріл потрапив автобус з українцями. За даними авторів каналу, транспорт "їхати не в змозі". У публікації також згадується про падіння уламків дронів на кордоні з Румунією.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що не надходило.

Нагадаємо, 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар заявив, що після атаки російських безпілотників на інфраструктуру поблизу українських портів на річці Дунай фрагменти дронів Shahed впали на території його країни.

Президент Румунії Клаус Йоганніс 22 вересня в Нью-Йорку заявив, що Росія не атакує румунську територію безпілотниками, однак падіння їхніх уламків на румунську територію є "реальною проблемою" і є "неприйнятним".