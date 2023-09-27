Закликав до геноциду українців: в РФ співробітнику Симоньян підкинули під двері свинячу голову

Знайшовши "подарунок", пропагандист викликав поліцію і поскаржився на неодноразові погрози від невідомих на свою адресу.

Співробітнику російського агенства "Russia Today", яким керує пропагандистка Маргарита Симоньян, Тимофію Сергійцеву підкинули свинячу голову на поріг його квартири у Москві. Про це пише російське видання NEWS.ru.

Як розповів потерпілий пропагандист, інцидент трапився увечері 26 вересня. Свиняча голова була загорнута у чорний пакет. Знайшовши її, Сергійцев викликав поліцію і поскаржився співробітникам правоохоронних органів на неодноразові погрози від невідомих на свою адресу.

"У черговий раз деякі особи не дотягують до своїх улюблених США. Там голова кінська та мафія сицилійська. А тут як завжди — просто свині", — зазначили у прес-службі МІА "Росія сьогодні".

Сергійцев відомий як автор статті "Що Росія має зробити з Україною?", яка викликала широкий суспільний резонанс. Він написав її після того, як ЗС РФ зробили "жест доброї волі" і втекли з Київщини. У своїй статті Сергійцев висловив думку що, "денацифікація України" означає проведення щодо країни політики геноциду — Україна має бути ліквідована як нація і як держава, і роздроблена на окремі "народні республіки", підконтрольні Росії, а сама назва "Україна" — викорінена.

Нагадаємо, що будинок пропагандистки Маргарити Симоньян атакував невідомив безпілотник. Вона заявила, що атаку організували "терористи", які нібито намагаються вплинути на дії Росії, змусивши агресора припинити війну проти України.

Раніше повідомлялося, що що Маргарита Симоньян погрожує піти з роботи, якщо до РФ повернуться співачка Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін.