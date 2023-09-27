Іран заявив, що "успішно" запустив новий військовий супутник Nour 3

Країни Заходу неодноразово висловлювали побоювання з приводу космічних програм Ірану, оскільки ту саму технологію може бути використано для створення балістичних ракет з ядерними боєголовками.

В іранському Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що на орбіту був успішно виведений новий військовий супутник Nour-3. За словами міністра телекомунікацій Ірану Ісу Зарепура, "у рамках реалізації планів із розширення використання супутників у науково-дослідній та управлінській діяльності" Nour 3 вийшов на орбіту за 450 км від Землі. Про це 27 вересня повідомило агентство IRNA.

Міністр уточнив, що супутник вивели триступеневою ракетою-носієм Qassed, яка також вивела на орбіту попередників Nour-2 2022 року і Nour-1 2020 року. Запуск супутника здійснило аерокосмічне крило Корпусу, після чого командувач КСІР Хоссейн Саламі заявив в інтерв'ю державному телебаченню, що новий супутник забезпечуватиме вищу роздільну здатність знімків, ніж його попередники, і дасть змогу гвардійцям "задовольнити свої потреби в розвідці".

"Я вітаю з цим успіхом народ, тих, хто старанно працює в аерокосмічному секторі країни, і фахівців Аерокосмічних сил КВІР", — заявив міністр.

Зазначимо, що США неодноразово застерігали Іран від подібних запусків, стверджуючи, що та сама технологія може бути використана для створення балістичних ракет, зокрема призначених для доставки ядерної боєголовки.

Аналогічні побоювання висловлювали й інші західні країни, проте Іран стверджує, що не прагне до створення ядерної зброї та що запуски супутників і ракет здійснюють винятково з цивільною та оборонною метою.

Нагадаємо, оглядачі The War Zone наприкінці травня показали супутникові знімки підземного ядерного об'єкта Ірану, який стане важкою ціллю навіть для надпотужних бомб GBU-57/B. Повідомлялося, що Тегеран побудував об'єкт на рівні до 100 метрів у горі, що викликало занепокоєння у Вашингтона.