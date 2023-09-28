"Привело до дефіциту": у НАТО зробили важливу заяву про військову допомогу для України

За словами панi посла США в Альянсі, регулярна допомога країн військового блоку для Києва знатно вичерпала запаси зброї та боєприпасів. Наразі планується низка заходів, щоб це виправити.

У НАТО збираються виробляти ще більше зброї для поповнення своїх запасів. Частину з неї збираються регулярно відправляти в Україну. Про це заявила панi посол США при НАТО Джуліан Сміт, передає "Голос Америки" 27 вересня.

За її словами, збільшення виробництва буде спрямовано не тільки для боротьби з Російською Федерацією, а й для інших членів Альянсу. Кожен із союзників військового блоку надавав Україні колосальну допомогу в різних сферах — гуманітарній, економічній та військовій.

Водночас, тривалі бої розкрили проблеми зі снарядами та запасами зброї. Тепер це буде виправлено.

"Отже, у НАТО розпочали роботу в рамках того, що ми називаємо планом дій з оборонного виробництва, зосереджуючись на дефіциті боєприпасів як для українців, так і для деяких членів НАТО, які надавали допомогу Україні, що призвело до власного дефіциту", — заявила Джуліан Сміт.

Окремо посол США при Альянсі зазначила, що у військовому блоці хочуть приділити більше уваги посиленню співпраці з приватним сектором, щоб збільшити оборонні потужності. Підтримка України триватиме доти, доки це буде необхідно. Вона "залізна і не згасає".

Нагадаємо, 27 вересня повідомлялося, що в НАТО не порушують питання членства України в обмін на території. Представниця Києва в Альянсі зазначила, що Україні не підходить сценарій Німеччини, яка була поділена на частини до певного часу. Інші країни це прекрасно розуміють.