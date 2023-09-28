"Вибиваємо ворога": Сирський показав знищення складу БК в районі Бахмута (відео)

Російські окупанти вирішили заховати снаряди у зруйнованій будівлі, але бійці артилерійського дивізіону 77-ої окремої аеромобільної бригади завадили планам ворога.

Українські захисники ліквідували склад боєкомплекту російських загарбників на Бахмутському напрямку. Про це повідомив Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, 28 вересня у Telegram.

Він зазначив, що провели успішну роботу бійці артилерійського дивізіону 77-ої окремої аеромобільної бригади. Ворожий боєкомплект було зафіксовано в одному зі зруйнованих приміщень.

"Наші воїни рухаються вперед та вибивають сили ворога", – заявив він.

Знищення складів БК

Спецпризначенці батальйону "Дике поле" 4 серпня зуміли ліквідувати склад боєкомплекту військ РФ. Російські загарбники намагалися заховати снаряди поблизу цивільного будинку та густої рослинності. Згодом після влучних пострілів відбулася потужна детонація снарядів.

Аеророзвідка тероборони 1 серпня продемонструвала ефективний результат та допомогли артилерії ЗСУ знищити склад боєкомплекту. Бійці зуміли зафіксувати схованку боєприпасів та згодом відправила координати українським артилеристам, які й ліквідували об'єкт. Снаряди були заховані у лісосмузі на Лиманському напрямку.

3 ОШБр 12 липня показала знищення складу БК росіян в районі Бахмута. Росіяни вирішили ретельно заховати боєкомплект у густій рослинності, але згодом втратили склад завдяки влучній роботі української артилерії.

Нагадаємо, 26 вересня бійці 101-ї бригади знищили "Муром-П" за допомогою БПЛА. Українські захисники виявили російський комплекс спостереження "Муром-П" завдяки безпілотнику, який потім атакував ворожу ціль. Внаслідок чого відбувся яскравий червоний спалах, а російський комплекс автономного мобільного відеотепловізійного спостереження перестав функціонувати.