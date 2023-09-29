Падіння ракети в Пшеводуві: Україна не підтверджує висновків розслідування Польщі, — ЗМІ

За словами неназваного чиновника, про завершення розслідування трагічної події в Польщі говорити поки що зарано, адже українська слідча комісія ще не надала свої результати.

Україна вважає, що розслідування падіння ракети в польському місті Пшеводув у листопаді 2022 року не завершено. Висновки Польщі поки що підтвердити не можна. Про це неназваний український чиновник повідомив "Європейській правді".

Співрозмовник заявив, що про завершення розслідування трагічної події в Польщі говорити поки що зарано, оскільки українська слідча комісія ще не надала своїх результатів.

"Цього ще не відбулося. Українська комісія ще не надала своїх результатів, тому ми не можемо говорити, що висновки, озвучені польською стороною, є остаточними. Так чи інакше, нашої провини там немає", — сказало джерело.

Падіння ракети в Польщі у 2022 році: що відомо

Нагадаємо, що в місті Пшеводув Люблінського воєводства Польщі 15 листопада 2022 року впали дві ракети під час масованих ракетних ударів по Україні. Двоє чоловіків загинули, коли ракета впала на зерносортувальний завод у Пшеводуві. Досі нікому не пред'явлено звинувачення. Після цієї трагедії біля Замостя було розгорнуто три німецькі комплекти зенітних батарей Patriot.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що ЗСУ мають інформацію, що ракета, яка вбила двох людей у Пшеводуві, не була випущена українською ППО. Дипломат упевнений, що інцидент не вплине на відносини України із західними партнерами. Він попросив надати докази.

28 вересня 2023 року міністр юстиції Польщі Збігнєв Жьобро заявив, що у Пшеводуві торік упала українська ракета. За його словами, зброя була не радянського виробництва, а саме українського. Він зазначив, що про це свідчать результати розслідування.

За його словами, аналіз траєкторії польоту, уламки ракети і багато інших фактів — усе це дало змогу нібито беззастережно встановити, що ракета, яка впала на завод у Пшеводуві, прилетіла з України.