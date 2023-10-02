Зброя для України: аналітики розповіли, як вплине на поставки зміна влади в Словаччині

За 12 місяців від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Словаччина передала озброєння в розмірі 10% свого оборонного бюджету. Ситуація з поставками зброї може змінитися після перемоги проросійської партії Smer SD на парламентських виборах.

Перемога на парламентських виборах у Словаччині відверто проросійського лідера партії Smer SD Роберта Фіцо є великим ризиком для продовження підтримки України у війні з Росією. Під час передвиборчої кампанії Фіцо пообіцяв припинити військову допомогу Україні, і підтвердив свої наміри після перемоги. Про це повідомляє видання Defence Express.

Крім того, разом з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном новий словацький лідер збільшить пролом у єдності ЄС і НАТО. Але щоб робити прогнози, потрібно дочекатися формування в Братиславі уряду і парламентської коаліції, оскільки партія Фіцо, яка перемогла, набрала лише 23% голосів і потребує союзників.

Проте в ситуації, що склалася, продовження військової допомоги від Словаччини не повинно викликати сильного занепокоєння. За час каденції попереднього глави уряду Петера Пеллегріні Словаччина вже передала Україні велику кількість радянського озброєння. Більше того, країна першою відправила ЗРК С-300 і разом із Польщею передала винищувачі МіГ-29.

Військова допомога з Братислави включала вертольоти Мі-17, ЗРК "Куб", а також тридцять БМП-1, в обмін на які Словаччина отримала вдвічі більше танків Leopard 2A4. Додатково Україна отримала від Словаччини системи розмінування, медичні матеріали, ракети для С-300 і літаків, боєприпаси та запчастини до радянського озброєння. Крім того, Україна уклала прямий контракт на купівлю нових колісних САУ "Zuzana 2".

Розмір цієї допомоги був вагомим як для Братислави, так і для Києва. Словаччина стала одним із десяти найбільших донорів для України, передавши військову допомогу в розмірі 10% її оборонного бюджету.

Ще будучи при владі, проукраїнський Петер Пеллегріні попереджав, що Словаччина вже вичерпала свої ресурси для надання військової допомоги. Але контракти на виробництво зброї та боєприпасів для України залишилися і перебувають у процесі виконання словацькими виробниками озброєння.

Оборонним замовленням України, які можуть фінансуватися через фонди ЄС, зміна влади в Словаччині загрожує навряд чи, оскільки не вимагає від Братислави витрат із власного бюджету.

Нагадаємо, після перемоги на виборах Роберт Фіцо заявив, що Словаччина готова допомогти у відновленні України, але не озброєнням.

Раніше ЗМІ писали про те, що означає для України прихід до влади проросійських сил у Словаччині.