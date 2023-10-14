"Закручується картина": Кулеба пояснив свої слова про "важку осінь" і про переговори з РФ

За словами очільника МЗС, величезна кількість чинників свідчить про те, що найближчі місяці можуть бути не простими, зокрема йдеться про дипломатичний сектор. Також росіяни готуються до нових обстрілів критичної інфраструктури.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба детально розповів, що мав на увазі під час своїх заяв про "важку осінь" та ймовірні переговори з Російською Федерацією. Цю тему порушили під час інтерв'ю з журналісткою Наталією Мосейчук 14 жовтня.

У своїх минулих публічних промовах дипломат зазначав, що осінь для країни буде важкою через багато чинників, зокрема й на міжнародній арені, адже з різних держав можуть частіше лунати заклики щодо необхідності розпочати мирні переговори.

Є ще кілька причин, чому варто підготуватися до нелегких часів.

"По-перше, контрнаступ. Що ближче до сезону, який зараз почався, холодно, дощі, то важче рухатися на полі бою. Друге — наближення президентських виборів в Америці. Ми з вами вже побачили як закручується картина", — заявив Дмитро Кулеба.

Ще однією причиною стало те, що в сусідніх країнах розпочався політичний сезон і проводяться вибори, які могли вплинути на відносини України з партнерами. Зокрема, йдеться про Польщу та Словаччину.

Не варто забувати і про терор мирних міст з боку Російської Федерації. Противник продовжує підготовку до атак на енергетичну інфраструктуру і це лише питання часу, коли обстріли активізуються з колишньою силою.

"І п'ята причина — є тренд про розорення складів, з яких нам постачають те чи інше військове обладнання. Саме тому ми провели перший Форум оборонних індустрій в Україні, всіх зібрали, щоб простимулювати виробництво нової зброї і забезпечити сталість поставок", — продовжив Дмитро Кулеба.

Окремою темою стали можливі мирні переговори з Російською Федерацією. Така ймовірність може з'явитися лише в тому разі, якби за всіма вище перерахованими напрямками відбулося якесь просідання і Україну оточив би негатив, але цього не сталося і ще один план Кремля провалився.

"Ми його не допустили. Тож у нас зараз тема не переговорів домінує, а тема Формули миру президента Зеленського", — підсумував голова МЗС.

Нагадаємо, 13 жовтня в МЗС розповіли, чому небезпечно заморожувати війну в Україні. За словами Дмитра Кулеби, цілі Кремля значно ширші, ніж захоплення України. Тому тільки беззастережна перемога Києва допоможе зупинити і "протверезити" Росію.