РФ може використовувати ПВК, щоб уникнути непопулярної мобілізації, — британська розвідка

За даними британської розвідки, російська влада намагається уникнути мобілізації військовозобов'язаних для війни проти України, тому вербує найманців під виглядом "добровольців".

Британська військова розвідка припускає, що існує "реальна ймовірність" того, що Росія вербує найманців через "добровольчі" підрозділи, щоб уникнути подальшої непопулярної мобілізації. Про це йдеться в огляді британського Міністерства оборони, опублікованому 16 жовтня в соціальній мережі Х (раніше Twitter).

За даними Британської розвідки, приватна військова компанія (ПВК) "Редут" входить до числа тих, хто вербує найманців під виглядом "добровольців".

"Редут" брав участь у бойових діях у Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях. У Міноборони Великої Британії зазначили, що група, досить імовірно, налічує понад 7000 осіб.

У розвідці припускають, що вербування найманців у так звані "добровольчі" підрозділи допомагає Росії уникнути подальшої мобілізації, яка є непопулярною в РФ.

"Наразі "Редут" є одним із низки підрозділів ПВК і добровольчих корпусів, які використовуються Міністерством оборони Росії для поповнення російських регулярних сил", — додали у відомстві.

Що відомо про ПВК "Редут"

ПВК "Редут" — російська приватна військова компанія, що бере участь у вторгненні Росії в Україну. Складається з російських військовослужбовців, а також, за деякими повідомленнями, ув'язнених із російських в'язниць суворого режиму. У Росії існує ще як мінімум одна організація з назвою "Редут" — "Редут-безпека". Її очолює один із творців ПВК "Слов'янський корпус" Євген Сидоров.

Редут був створений 2008 року через злиття кількох дрібних угруповань ветеранів Служби зовнішньої розвідки РФ, ВПС і частин Міноборони РФ, які отримали бойовий досвід участі у військових і миротворчих місіях.

Раніше, 21 вересня повідомлялося, як часткова мобілізація впливає на наступ ЗС РФ. У Держдумі РФ заявили, що ротації російських військових із зони "спецоперації" не відбуватимуться.