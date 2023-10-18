Зруйновано 8 квартир: поліція показала наслідки нічних ударів ЗС РФ по будинку в Запоріжжі (відео)

На ворожу атаку відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, противник укотре продемонстрував тактику боротьби з мирними жителями, тож потрібно зробити все, щоб справедливість перемогла.

Російські окупанти посеред ночі атакували ракетами Запоріжжя, що призвело до нових руйнувань і смертей. Рятувальні служби продовжують розбирати завали в будинку, куди й влучив ворожий снаряд. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Запорізької області 18 жовтня.

На опублікованих кадрах можна помітити, що до місця трагедії приїхали пожежні машини і карети швидкої допомоги, які повинні будуть впоратися з наслідками ворожої атаки.

У під'їзді постраждалого будинку повністю вибиті вікна, а місцеві жителі, які не постраждали, зібралися під будинком, адже перебувати всередині небезпечно через загрозу обвалу.

Їх згодом евакуювали, зігріли та надали психологічну допомогу.

Правоохоронці пройшлися по квартирах, щоб виявити постраждалих унаслідок терористичного обстрілу ЗС РФ. Кілька квартир зруйновано повністю.

За даними Запорізької обласної військової адміністрації, кількість жертв зросла до 2 осіб і 3 дістали серйозні поранення. Доля ще трьох мешканців будинку невідома, рятувальники продовжують розбирати завали.

Обстріл Запоріжжя 18 жовтня: реакція Зеленського

Президент України у своєму Telegram-каналі зазначив, що ракетний удар російських окупантів припав на п'ятиповерховий житловий будинок, унаслідок чого знищено 8 квартир. Рятувальні роботи тривають.

"Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Я дякую всім, хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати. Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти", — написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, очевидці розповіли про удар ЗС РФ по житловому будинку в Запоріжжі. Вибух був настільки сильним, що ударна хвиля знесла вікна та двері у квартирах. Під завалами може перебувати подружня пара.