Тисячі ATACMS, GMLRS та Excalibur: скільки США мають високоточного озброєння

Через повномасштабну війну в Україні запаси ПТРК Javelin та ПЗРК Stinger у Вашингтона сильно обмежені. Кількість ракет ATACMS у США менше 2 000, пишуть CSIS.

Ізраїль, Україна та Тайвань потребують американського озброєння. Україна обороняється від РФ та веде контрнаступ. Тайвань озброюється через погрози Китаю. Ізраїль після нападу ХАМАС готується до великої операції. Центр міжнародних та стратегічних досліджень (CSIS) навели дані, скільки високоточного озброєння є в США.

Через масштаби загроз, які є у світі, аналітики проаналізували, скільки озброєння є в США, та чи вистачить його для трьох країн. За підрахунками, найменше у США запасів ПТРК Javelin, бо 40% передали України — це максимум, який планував Пентагон. При цьому протитанкові засоби потрібні і Тайваню. Ізраїль має власні розробки.

Запаси GMLRS, Excalibur та ATACMS

Аналітики зазначають, що не всі типи озброєння однаково потрібні Україні, Ізраїлю та Тайваню. Ракети GMLRS використовує тільки Україна, як і керовані боєприпаси Exlcalibur калібром 155-мм. Проте ATACMS потрібні і Україні, і Тайваню.

GMLRS — виготовлено 60 000 реактивних снарядів. Їх і далі роблять, але Україна їх дуже активно використовує.

Excalibur — виготовлено 50 000, залишилось на складах 25-30 тисяч. Інші передали Україні.

ATACMS — виготовлено 1600, з яких ймовірно, залишилось 1000.

Запаси боєприпасів у США Фото: CSIS

Проте варто зазначити, що аналітики не вказують, який тип ракет ATACMS вони мають на увазі.

Системи ППО: Stinger, Patriot, Iron Dome

Найскладніше ситуація виглядає з зенітними ракетами до ЗРК Patriot. Вони потрібні Україні, Ізраїлю та Тайваню. Їхні запаси не такі великі. "Залізний купол" потрібен тільки Ізраїлю, бо в Україні та Тайвані його нема на озброєнні. Також складна ситуація із ПЗРК Stinger, запаси сильно обмежені.

Запаси зенітних ракет у США

Нагадаємо, 19 жовтня США наклали вето на рішення Радбезу ООН щодо війни в Ізраїлі, бо країна має право на самозахист.

Також ЗМІ писали, що військова допомога США для України складатиме 60 млрд доларів із запланованих 100 для України, Тайваню та Ізраїлю.