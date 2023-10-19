Загроза авіаносним групам США: що означає патрулювання МіГ-31 ПКС РФ над Чорним морем

Аналітики зазначають, що розширення військової присутності американських сил у Середземному морі несе потенційну загрозу російським інтересам у Сирії. Тому підтримувати військовий паритет у регіоні для Кремля має першорядне значення.

Президент Росії Володимир Путін 18 жовтня заявив, що російські літаки-перехоплювачі МіГ-31К з ракетами Х-47М2 "Кинджал" на борту патрулюватимуть нейтральні води Чорного моря. Ця заява надійшла після того, як стало відомо про розгортання ВМС США двох авіаносних ударних груп поблизу Ізраїлю в Середземному морі. Про баланс сил у регіоні, де останнім часом виникла ескалація у зв'язку з подіями в Ізраїлі розповіли оглядачі Bulgarian Military.

Автори матеріалу зазначають, що патрулювання МіГ-31 матиме велике значення для того, щоб Східне Середземномор'я опинилося в зоні ураження надзвукової зброї, якою оснащені ці літаки.

Після терористичної атаки угруповання ХАМАС на Ізраїль, американці вирішили істотно розширити свою військову присутність на Близькому Сході. Сили США тут будуть представлені угрупованням, що включає два атомні авіаносці, десантний корабель, підтримуваний силами швидкого реагування морської піхоти, штурмовики A-10, ударні винищувачі F-15E, бомбардувальники B-1B передового базування і широкий спектр інших засобів.

Інтереси Кремля в Сирії

"Таке розширення військової присутності США в регіоні може створити потенційну загрозу російським силам та інтересам, що знаходяться там", — пишуть оглядачі.

Імовірно, розміщення таких винищувачів, як МіГ-31, свідчить про рішучість Кремля не допустити повалення уряду в Сирії. Якщо врахувати, що на території Сирії розташовані значні військові об'єкти, то можливість російської участі стає цілком реальною.

Експерти підкреслюють, що хоча військова присутність Росії в регіоні залишається порівняно незначною, стратегічна цінність чорноморських активів, особливо в частині вогневої підтримки, має першорядне значення.

Загроза прямого зіткнення РФ і США

Автори матеріалу звернули увагу на ядерну риторику, яка все частіше з'являється на сторінках преси. Зокрема, безліч експертів і аналітиків висловлюють думку, що якщо американські авіаносці піддадуться атаці, це означатиме початок війни із застосуванням ядерної зброї, нехай навіть не стратегічної, але вже точно тактичної.

Однак розумно не поспішати з висновками. У нинішній геополітичній обстановці застосування ядерної зброї — це складне і далеко не просте рішення, зазначають експерти.

Річ у тім, що для потоплення американського авіаносця не вистачить і десятка ракет типу "Циркон", оскільки супроводжувальні фрегати й есмінці невблаганно перехоплюватимуть ракети противника.

Також непросто буде вразити авіаносець за допомогою торпеди. Щоб завдати значної шкоди, яка призведе до затоплення корабля, знадобляться 10, а може й 20 новітніх російських торпед ТЕ-2.

"Авіаносці класу Nimitz, що славляться своєю оборонною міццю, мають 6-метровий торпедний захисний механізм. Ця складна трикамерна система здатна нейтралізувати вибухову силу торпед, що підлітають, вимагаючи для нанесення реальної шкоди безперервних і багаторазових влучань в одну й ту саму точку", — підкреслили експерти.

Нагадаємо, представник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук 19 жовтня заявив, що заява Путіна про патрулювання літаків із ракетами "Кинджал" є черговим залякуванням. За його словами, українцям уже доводилося стикатися з цим видом російських ракет, тому залякування не спрацюють.