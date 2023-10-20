Обмежити жертви: США вплинули на план Ізраїлю щодо вторгнення в Газу, — Bloomberg

За даними видання, планована наземна операція в Секторі Гази може відбутися несподівано і затягнутися на більш тривалий час, ніж попередні операції. При цьому в Білому домі обумовили способи обмеження втрат серед цивільних.

Сполучені Штати Америки вплинули на плани Ізраїлю щодо наземної операції в Секторі Гази. Про це 20 жовтня пише Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до ізраїльського уряду.

Як пише видання, США вже впливають на перебіг цієї наступальної операції, включно зі способами обмеження втрат серед двох мільйонів цивільних жителів Гази та планами уряду на період після завершення операції.

Три високопоставлені ізраїльські чиновники, виступаючи анонімно, наголосили, що роль і вплив США в цій конфронтації з ХАМАС глибші та інтенсивніші, ніж будь-коли раніше.

Ізраїль оголосив про плановане наземне вторгнення в Газу минулого тижня, але серед ізраїльських військових уже серед тижня існувало припущення, що це вторгнення може відрізнятися від звичних сценаріїв і розпочатися пізніше, а також мати тривалий і несподіваний характер.

Важливо зазначити, що в інтервалах між цими подіями відбулася серія визначних візитів вищих американських посадовців, включно з держсекретарем і міністром оборони, а також самим президентом Джо Байденом.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що президент Байден приділяє особливу увагу зниженню ризику розширення конфлікту на інші напрямки та робить це своїм основним пріоритетним завданням.

Після візиту президента Байдена до Ізраїлю, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив про досягнуту домовленість про "співпрацю, яка змінить баланс сил на всіх військових фронтах".

На борту Air Force One, під час зворотного польоту до Вашингтона, президент Байден поділився інформацією про його діалог з ізраїльтянами щодо різних "альтернативних варіантів" під час наземної операції, висловлюючи заклопотаність з приводу цивільних жертв і розширення конфлікту.

Крім того, під час відвідин Тель-Авіва президент США обіцяв звернутися до Конгресу з проханням про "безпрецедентний пакет заходів з підтримки оборони Ізраїлю". За його словами, це дасть змогу забезпечити ізраїльську систему ППО "Залізний купол" боєприпасами, необхідними для збивання ракет і снарядів. Також Байден направив військові кораблі в східне Середземномор'я, щоб запобігти залученню інших акторів, таких як підтримуване Іраном угруповання "Хезболла".

Під час повернення до Вашингтона з Ізраїлю, Байден зумів домовитися про гуманітарну допомогу, що може допомогти втихомирити критиків ізраїльського уряду як усередині країни, так і за її межами.

Нагадаємо, в Ізраїлі ввели "пункт 40 Алеф" — офіційне оголошення війни. Востаннє цей пункт було застосовано 1973 року, коли почалася "Війна Судного дня".

Перед цим, 7 жовтня, із Сектора Гази почався наступ бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Терористи вдерлися в південні райони Ізраїлю і взяли під контроль кілька міст, а також захопили понад сотню людей у заручники. Також терористи розстріляли відвідувачів музичного фестивалю.