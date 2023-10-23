Повітряна операція в Газі: які літаки залучив Ізраїль проти бойовиків ХАМАС (фото)

У розпорядженні ВПС Ізраїлю перебувають три види винищувачів, які здатні ефективно виконувати бойові завдання. Серед них "робоча конячка" літак F-16I, який оснащений смертоносними 900-кг авіабомбами GBU-31 JDAM.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) напередодні сухопутної операції на території Сектора Гази продовжує повітряні операції, завдаючи ударів по об'єктах бойовиків угруповання ХАМАС. Оглядачі Bulgarian Military у зв'язку з цим розповіли про парк бойових літаків, які безпосередньо беруть участь у завданні ударів по Газі.

У матеріалі йдеться про те, що в цій операції ізраїльських сил активно залучають три види літаків F-35 Lightning II, F-16 Fighting Falcons і F-15 Eagles.

F-35I Adir

Безумовно, найсучасніший і найефективніший літак, який мають ВПС Ізраїлю, — це модифікації винищувача п'ятого покоління F-35, який має ім'я Adir (Могутній). Крім потужного озброєння у вигляді ракет класу "повітря-повітря" і високоточних авіабомб, ізраїльський винищувач оснащений унікальним обладнанням.

Це насамперед система радіоелектронної боротьби, що володіє "інстинктивним чуттям" на виявлення і каталогізацію ворожих частот. Фактично, система РЕБ літака може оперативно класифікувати сигнали від радарів і систем ППО, визначаючи їхнє місце розташування і відображаючи його пілоту літака. Своєю чергою такі можливості дають змогу ефективно нейтралізувати та вивести з ладу мережі противника з мінімальними витратами.

Але у "Могутнього" винищувача є і своя "ахіллесова п'ята", а саме, обмежена дальність польоту, що ставить ізраїльські ВПС (IAF) перед проблемою виконання далеких місій без необхідного дозаправлення.

Винищувач F-35I Adir

F16I Суфа

Винищувач F-16 з назвою Sufa — це "робоча конячка" ізраїльських повітряних сил. IAF мають у своєму розпорядженні найбільший парк американських F-16 за межами США, що налічує понад 300 літаків.

Sufa, як і Adir, оснащений безліччю вітчизняних розробок, як-от конформні паливні баки, які збільшують дальність польоту літака завдяки збільшенню його паливної ємкості на 50%.

Винищувач F16I Sufa

Крім механізмів радіоелектронної боротьби нового рівня, "Суфа" має бойову міць. Згідно з опублікованими відео, F16I озброєний ракетою "повітря-повітря" Rafael Python 5 і чотирма бомбами GBU-31 JDAM. Саме ці боєприпаси масою 900 кг з GPS-навігатором для корекції помилок дають змогу завдавати точних ударів величезної руйнівної сили.

Авіаційні бомби GBU-31JDAM

F-15 Ra'am

Ще один тип літаків, який бере участь у повітряній операції в Секторі Гази, — F-15 Ra'am або Thunder. Оглядачі зазначають, що він є важливим компонентом IAF з моменту свого надходження на озброєння понад сорок років тому.

Завдяки своїй вражаючій здатності нести величезне навантаження в 11,5 тонн, що включає як озброєння, так і додаткове паливо, F-15 "Thunder", очевидно, залишається неоціненним ресурсом для IAF, оскільки ізраїльські сили неодноразово застосовували ці машини і в минулих операціях у Газі, і в Ліванській війні 2007 року.

Також ці потужні винищувачі оснащені радіолокаційними системами APG-701. Вони дають змогу виявляти наземні цілі, включно з пусковими установками ракет, на відстані близько 65 км.

Винищувач F-15 Ra'am

"Армія оборони Ізраїлю, непохитна у своїй рішучості викорінити ХАМАС, ретельно проводить відповідні маневри в секторі Гази. Ця військова операція під назвою "Залізні мечі" може стати найтривалішим і найсмертоноснішим конфліктом у Секторі Гази", — підкреслили оглядачі.

Раніше повідомлялося, що за інформацією каналу CNN, адміністрація президента США попросила керівництво Ізраїлю відтермінувати сухопутну операцію в Секторі Гази. Водночас представник офісу прем'єр-міністра Ізраїлю заявив, що ніщо не завадить планам ЦАХАЛ знищити своїх ворогів.