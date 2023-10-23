"Ми всі на готові, чекаємо їх": ворог намагається відрізати Мар"їнку, — ДПСУ (відео)

Біля населеного пункту Марʼїнка упродовж кількох діб противник веде безрезультатні штурмові дії наших позицій. Втім, прикордонники спільно з воїнами однієї з бригад ДШВ мужньо тримають оборону.

Підрозділи Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у складі Сил оборони протистоять атакам збройних сил Російської Федерації на Мар’їнському напрямку. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

За інформацією прикордонників, у Донецькій області біля населеного пункту Марʼїнка упродовж кількох діб противник веде безрезультатні штурмові дії наших позицій, де тримають оборону прикордонники спільно з військовослужбовцями однієї з бригад ДШВ.

Воїни Держприкордонслужби мужньо обороняють визначений рубіж та дають відсіч загарбникам.

"Ворог пішов низом, хоче Мар’їнку відрізати. Ми всі чекаємо. Ми всі наготові, чекаємо їх, "подарунки" приготовили, багато… Арта лупить, не престає. Мінометами накривають… Наші хлопці молодці… Ми маємо вистояти, в нас не має іншого вибору", — наголосив боєць на псевдонім Лев.

Ситуація на Мар’їнському напрямку

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 6:00 23 жовтня 2023 року, на Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де українськими воїнами відбито 24 атаки ворога.

Мапа лінії фронту станом на 23:51 22 жовтня Фото: deepstatemap.live

Загалом, протягом минулої доби, на фронті відбулося понад 90 бойових зіткнень.

Ворог завдав 10 ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Авіаційних ударів зазнали: Серебрянка, Спірне, Виїмка, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Орлівка, Мар’їнка, Вугледар, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

Нагадаємо, 23 жовтня у ГУР розповіли, як нейтралізувати активність РФ. Одним із основних завдань зараз для України — знищити кораблі-ракетоносії. Частину флоту з півострова Росія ховає у Новоросійську.