На Одещині чоловік намагався "прорвати" кордон та вивезти ухилянтів до Придністров'я (відео)

За допомогою незаконної схеми ухилянти намагалися дістатися до Європи через невизнане Придністров'я. За допомогою вони звернулися до мешканця Києва, який за свої "послуги" взяв 7 тис. доларів.

В Одеській області затримали організатора міжнародного злочинного угруповання, який намагався "прорвати" кордон та вивезти до самопроголошеного Придністров’я двох ухилянтів. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Організував незаконну схему мешканець Києва, який вже був судимий за торгівлю наркотиками. Переправляти ухилянтів за кордон йому допомагали два мешканці невизнаного Придністров’я.

"Для пошуку ухилянтів вони створили спеціалізований Telegram-канал, який адміністрували з території невизнаного Придністров’я. На цьому інтернет-ресурсі фігуранти пропонували військовозобов’язаним за гроші уникнути мобілізації через втечу за кордон", — йдеться у повідомленні.

Киянин привозив чоловіків призовного віку, які хотіли втекти за кордон, до свого приватного будинку на прикордонні Одещини. У помешканні ухилянтам проводили інструктаж щодо нелегального переходу через кордон та дій на випадок затримання правоохоронцями.

За свої послуги організатор схеми взяв 7 тис. доларів. За ці кошти військовозобов’язаних чоловіків обіцяли переправити до ЄС в обхід контрольно-пропускних пунктів через Придністров’я.

Фото: пресцентр СБУ

Під час обшуку помешкання організатора схеми українська служба безпеки виявила банківські картки, мобільні телефони та готівку в іноземній валюті. Затриманому чоловіку повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через держкордон. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Одесі затримали співробітника ВЛК та його спільників, які сприяли незаконному переправленню чоловіків через кордон України. Ухилянтам виготовляли документи, які допомагали уникати призову на військову службу. За такі послуги чоловіки платили 10 тис. доларів.

Також 27 жовтня правоохоронці викрили ще дві схеми втечі ухилянтів за кордон. Ухилянтів вносили у базу даних як водіїв транспорту фіктивних фірм, а декому допомагали перетнути кордон поза межами КПП у Чернівецькій області.