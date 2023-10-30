"По-своєму": Китай заявив, що сприятиме мирним переговорам між РФ і Україною

За словами речника МЗС КНР Вана Веньбіна, позиція Китаю щодо війни в Україні послідовна і чітка — вони готові відігравати конструктивну роль для припинення вогню і політичного врегулювання кризи.

У заяві Міністерства закордонних справ Китаю було зазначено, що Китай активно підтримуватиме зусилля з врегулювання конфлікту між Росією та Україною, пропонуючи свій варіант мирних переговорів. Вони також повторно охарактеризували поточний конфлікт як "кризу". Про це повідомив речник МЗС КНР Ван Веньбін.

"Позиція Китаю щодо кризи в Україні послідовна і чітка. Ми завжди відіграємо конструктивну роль для припинення вогню і політичного врегулювання кризи", — відповів дипломат на запитання, чи пов'язана відсутність китайського представника на зустрічі на Мальті з небажанням Пекіна надалі брати участь у пошуку рішень для припинення війни в Україні.

Однак під час бесіди представник МЗС не роз'яснив, з якої причини Китай не був представлений на саміті на Мальті, незважаючи на те, що Лі Хуей брав участь у попередній зустрічі в Саудівській Аравії.

"Китай продовжуватиме по-своєму сприяти мирним переговорам і працювати над політичним врегулюванням кризи", — додав він.

Зазначимо, обрання нового спікера, яким став член Республіканської партії, відбулося 25 жовтня. Був обраний Майк Джонсон, якого вважають прихильником позиції експрезидента Дональда Трампа щодо подій в Україні. Джонсона вважали найгіршим кандидатом щодо виділення допомоги: уже кілька разів не підтримував виділення коштів. Утім, він наголошував, що в цьому питанні важливо встановити чіткі цілі та контролювати витрати українського уряду.

У вересні, під головуванням попереднього голови Палати представників, сенатори заблокували виділення Україні 300 млн дол. У зв'язку з цим відбулася затримка ухвалення бюджету США на 2024 рік — 2 жовтня розгляд відклали на 45 днів.