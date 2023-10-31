Політика і виробництво: які виникли проблеми у Заходу з військовою підтримкою України

У плані подальшої підтримки України виникла політична проблема у вигляді прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо і його колеги з Угорщини. Крім того, за словами європейського воєначальника, військова допомога Києву показала "дно бочки" на європейських складах.

На засіданні Європейської ради, яке відбулося в Брюсселі, було зроблено спроби домогтися одностайності серед представників 27 держав у подальшій військовій підтримці України. Однак за всієї видимості єдності на папері важко було не помітити непримиренну позицію з цього питання членів ЄС — Угорщини та Словаччини. Про дві проблеми, що постали перед Україною в плані західної військової допомоги, розповіли 30 жовтня оглядачі Breaking Defence.

Автори матеріалу пишуть, що підсумковий документ за результатами цих зустрічей містив заяву про те, що Україна є і залишатиметься пріоритетом, тому підтримку Києва здійснюватимуть стільки, скільки буде потрібно, зокрема економічними, гуманітарними, військовими та дипломатичними засобами.

Таким чином члени ЄС зобов'язуються надавати стійку військову підтримку Україні протягом усього російсько-українського конфлікту.

Однак у реальності ситуація може виглядати інакше, оскільки, з одного боку, новообраний прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв припинити військову допомогу Україні та відмовитися від подальших санкцій щодо Росії, прем'єр-міністр Віктор Орбан із проросійською позицією придбав в особі Фіцо союзника.

Таким чином президент України Володимир Зеленський, пишуть оглядачі, зіткнувся з "головним болем" через можливі політичні розбіжності всередині ЄС. Крім того, навіть якщо європейським країнам вдасться зберегти свою політику підтримки Києва, постачати зброю в арсенал України буде дедалі важче і важче.

Виробництво і дефіцит озброєння

Як заявив адмірал Королівського військово-морського флоту Нідерландів Роб Бауер, постачання озброєння для потреб ЗСУ засвідчило "дно бочки".

"Ми передаємо Україні системи озброєнь і боєприпаси, що примітно, не з повних складів. Ми почали віддавати з напівзаповнених або спорожнілих складів у Європі", — сказав адмірал.

При цьому його слова прозвучали на тлі статті в британській Telegraph, де йшлося про те, що Велика Британія "віддала Україні майже стільки, скільки може собі дозволити".

Тим часом міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс відповів в інтерв'ю Breaking Defense заявив, що слова журналістів Telegraph не зовсім вірні.

"Ця історія просто не зовсім вірна. Насправді на засідання Контактної групи до Брюсселя я оголосив про виділення ще 170 млн фунтів стерлінгів на різні види допомоги, включно з міжнародним фінансуванням, яке Велика Британія допомогла зібрати разом", — підкреслив міністр.

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон запропонував новий пакет військової допомоги тільки Ізраїлю. При цьому він додав, що Сенат зможе розробити свій власний мегапакет, що пов'язує Ізраїль, Україну, Тайвань і фінансування американських кордонів.