ЄС та Єгипет відмовились від плану Ізраїлю переселити палестинців сектору Гази, — ЗМІ (документ)

Єгипетська влада відмовилась приймати палестинців, заявили урядовці. При цьому людей можна було б виселити на півострів, який у сотні разів більший за сектор Газу, де відбуваються бойові дії.

Спецслужби Ізраїлю перед початком антитерористичної операції у секторі Гази розробили план, згідно з яким передбачили порятунок 2,3 млн палестинців, які проживають поруч з ХАМАС. Біженці могли переселитись до Єгипту, а переконати Єгипет прийняти план вирішили за допомогою урядів країн ЄС. Про деталі плану Ізраїлю та дії прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу написало видання The Financial Times.

Видання посилається на анонімні джерела, які розповіли про ситуацію з біженцями з сектору Гази. Джерела стверджують, що Нетаньягу "переконував" урядовців ЄС "тиснути" на урядовців Єгипту, щоб ця країна прийняла у себе більш як 2,3 млн палестинців.

Ідею Ізраїлю підтримали деякі європейські країни, наприклад, Чехія та Австрія, пише FT. Однак під час саміту, який відбувся 25-26 жовтня 2023 року, проти цієї ідеї висловились уряди Франції, Німеччини та Великої Британії. Основні аргументи "проти" — "нереалістичність ідеї", оскільки відомо про "категоричний спротив" Єгипту.

"Каїр голосно висловлював свою стурбованість тим, що Ізраїль намагатиметься використати кризу, щоб перекинути свої проблеми з палестинцями на Єгипет", — нагадали журналісти FT.

Прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі відреагував на пропозицію щодо біженців. Зокрема, під час візиту на Синай заявив: "Єгипет не дозволить, щоб йому щось нав’язували, і ми не дозволимо розв'язувати регіональні питання за наш рахунок".

Війна в Ізраїлі: деталі

Зазначимо, про існування спеціального плану виїзду жителів Гази повідомив портал Sicha Mekomit. На сайті ЗМІ опублікували 10 сторінок документа, розробленого військовими Ізраїлю і датованого 13 жовтня — через п'ять днів після атаки терористів ХАМАС. На паперах стоїть логотип Міністерства розвідки, а автентичність підтвердили джерела видання у даному відомстві.

У документі вказується, що операція у Газі має проводитись в кілька етапів. Під час першого удари завдаватимуть по півночі, тим часом як жителі мали б переселитись на південь. Після цього вони мали б поступово виїжджати до Єгипту, при чому мали знати, що повернутись вже ніколи не зможуть. Тобто — виселення остаточне. Можливе місце переселення — Синайський півострів.

Синайський півострів — місцевість на сході Єгипту площею близько 60 тис. кв. км, що у 164 рази більше за площу сектору Гази (365 кв. км). Півострів з 1967 по 1979 рр. належав Ізраїлю, а потім перейшов під контроль Каїру. На території проживає орієнтовно 600 тис. осіб.

Війна в Ізраїлі: Синайський півострів Фото: Google maps

Тим часом в представництві прем'єр-міністра Нетаньягу наголошують, що план варто розглядати як "концептуальний документ" — його просто пропонували для обговорення урядовцям Європи, а також США.

Нагадуємо, Армія оборони Ізраїлю розпочала спецоперацію на території сектору Гази: перші повідомлення про просування ізраїльтян надійшли у ЗМІ близько 27 жовтня. 31 жовтня стало відомо про початок боїв з терористами ХАМАС у підземних тунелях під міською агломерацією палестинців.